"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ренессанс страхования" на уровне 169 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года.

Компания показывает сильную операционную динамику, констатируют эксперты: премии растут уверенно, бизнес масштабируется, а инвестиционный портфель становится все более весомым источником устойчивости.

Снижение чистой прибыли - следствие изменения формата отчетности, отмечают они.

Структурно группа усиливается, обращают внимание аналитики инвесткомпании: баланс остается стабильным, рентабельность капитала высока, а темпы роста страховых премий подтверждают потенциал дальнейшего расширения.

"В текущей конфигурации "Ренессанс страхование" смотрится как эмитент с хорошей фундаментальной базой и потенциалом для восстановления финансовых результатов по мере нормализации условий рынка", - пишут эксперты.

