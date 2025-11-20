Рубль днем укрепляется к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и рост нефти

Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,271 руб., что на 1,7 копейки (или на 0,15%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 7,24 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,07%, до 80,49 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,4%, до 92,71 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту курса нацвалюты способствуют прежде всего надежды участников рынка на возможный прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Кроме того, некоторую поддержку рублю оказывают растущие мировые цены на нефть.

Рост потребительских цен в РФ с 11 по 17 ноября составил 0,11% после 0,09% с 6 по 10 ноября (тогда мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 17 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до 7,20% с 7,47% на 10 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 7,13% с 7,37% на 10 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года. Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в ноябре 2024 года резко ускорилась во второй половине месяца.

Мировые цены на нефть продолжают расти днем в четверг, восстанавливаясь после падения накануне. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск выросла на 0,96%, до $64,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к указанному времени на 0,99%, до $60,03 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в четверг.

В среду обе марки упали в цене более чем на 2% на сообщениях СМИ о том, что Вашингтон предложил новый план по разрешению российско-украинского конфликта. В соответствии с планом Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории. США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет Trading Economics.

Аналитики ING предупредили, что Украина едва ли поддержит такой план, поскольку он скорее выгоден России, однако "сигналы о том, что США все еще пытаются работать над сделкой, смягчили некоторые опасения по поводу дальнейших санкций против России, а также того, насколько жестко будут следить за соблюдением уже имеющихся ограничений".

Тем временем накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей. Резервы бензина неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц.

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта широко обсуждается западными СМИ и политиками, высказывающими различные взгляды на возможность и целесообразность его реализации. В соответствии с планом, Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток присоединения к НАТО, русский язык станет государственным.

В разработке плана принимали участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, чего Украина хочет и в чем нуждается", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник. По словам европейского чиновника, Украина не принимала участия в разработке плана и была проинформирована о нем лишь в общих чертах, а рамки мирного соглашения еще предстоит представить украинской стороне, информирует NBC.

Тем не менее, как пишет The Telegraph, "официальные лица в украинской столице отклонили план", после чего в условиях коррупционного скандала Белый дом потребовал от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на предлагаемые условия. Издание отмечает: ожидалось, что Уиткофф встретится с Зеленским в Турции в среду, но встреча была отложена. По данным портала Axios, причиной стало то, что Зеленский намеревался представить альтернативный план, составленный с европейскими партнерами, который, по мнению США, был бы неприемлемым для России.

Острые разногласия вызывает часть плана, касающаяся территориальных уступок Украины. По данным The Telegraph, в соответствии с планом Украина может быть вынуждена сдать в аренду часть своей территории России - Киев уступит контроль над Донбассом. Россия будет платить арендную плату за фактический контроль над регионом.

В Кремле в связи с информацией о плане РФ-США по урегулированию на Украине вновь заявили, что не могут добавить ничего к заявленному после саммита в Анкоридже. "Я могу по этому сюжету лишь сказать то, что мы повторили уже неоднократно вчера: чего-то нового добавить к тому, что говорилось в Анкоридже мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он в четверг ответил на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить информацию о наличии плана урегулирования на Украине, якобы состоящего из 28 пунктов.

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли текущий момент лучшим временем для мирного урегулирования с учетом всех обстоятельств, Песков сказал: "Любое время - лучшее для мирного урегулирования, для урегулирования мирными политико-дипломатическими средствами. И Россия продолжает оставаться открытой для этого урегулирования. Но урегулирования должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта. Вот о чем мы говорим постоянно".

"Рубль в паре с юанем продолжит удерживать позиции в диапазоне 11,0-11,5 руб./юань до конца ноября, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. "Во второй половине недели рубль может попытаться продолжить тенденцию к постепенному укреплению, что поспособствует отступлению юаня в нижнюю половину нашего целевого диапазона 11-11,5 руб./юань, - прогнозирует Зварич. - При этом дополнительным фактором, сдерживающим продажи в рубле, будут ожидания роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на конец следующей недели. Все это формирует условия удержания нацвалютой более крепких позиций, чем мы ожидали ранее".

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно немного снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 ноября снизилась на 12 базисных пунктов - до 16,29% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменилась по отношению к предыдущему дню и 20 ноября составила 16,49% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 2 базисных пункта, составив в четверг 17,22% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 3 базисных пункта - до 19% годовых.