"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции ВК

"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКАПО "ВК", фундаментальные риски остаются более значимыми, чем потенциальная отдача, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Результаты эмитента за 9М25 по МСФО показывают, что компания постепенно выходит из периода высокой нагрузки на расходы и начинает демонстрировать укрепление операционной эффективности, отмечают эксперты.

Рост выручки остается стабильным, при этом ключевым драйвером по-прежнему выступает сегмент соцплатформ и медиаконтента, тогда как технологическое направление ускоряется и начинает занимать более заметную долю в структуре доходов, обращают внимание они.

Позитивным сигналом выглядит улучшение рентабельности и постепенное расширение EBITDA - это отражает эффект масштабирования и более взвешенный контроль затрат, говорится в обзоре.

"Сильная пользовательская активность подтверждает устойчивость экосистемы, но давление на расходы пока не позволяет компании выйти на качественно новый уровень прибыльности. Менеджмент сохраняет уверенный прогноз по EBITDA на год, однако, на наш взгляд, текущий темп восстановления пока недостаточен для пересмотра инвестиционного взгляда, - пишут аналитики инвесткомпании в материале. - Мы по-прежнему оцениваем акции "ВК" сдержанно: потенциал стабилизации есть, но фундаментальные риски остаются более значимыми, чем потенциальная отдача".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.