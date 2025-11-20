"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает акции "Ренессанс страхования"

"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Ренессанс страхование", отмечая устойчивое положение группы, что подтверждается высоким уровнем достаточности капитала (146%), сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эмитент раскрыл финансовые результаты за девять месяцев 2025 года, продемонстрировав высокие темпы роста суммы страховых премий и увеличение инвестиционного портфеля, констатируют эксперты.

Снижение чистой прибыли в отчетном периоде обусловлено переходом страховых компаний на новый стандарт отчетности с начала 2025 года, при этом аналитики сервиса ожидают, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ поддержит финансовые показатели компании в 2025-2026 годах.

