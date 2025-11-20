"Финам" повысил рейтинг акций Amazon до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Amazon.com Inc. до "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне $266 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале инвесткомпании.

По мнению аналитика Магомеда Магомедова, негативный новостной фон обусловлен расследованим Еврокомиссии в отношении облачного бизнеса Amazon, а также опасениями по поводу переоценки всего технологического сектора на фоне ожиданий квартальной отчетности NVIDIA.

"Мы считаем, что даже с учетом реализации риска в сценарии слабого отчета NVIDIA текущие уровни открывают возможности выгодного входа в качественный актив в среднесрочной и долгосрочной перспективе, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, сложившаяся ситуация создает беспроигрышный сценарий для среднесрочных и долгосрочных инвесторов: если опасения рынка не подтвердятся и отчетность NVIDIA окажется сильной, акции Amazon могут быстро восстановиться к более справедливым уровням".

Если же коррекция в AI-секторе продолжится, сильная диверсификация бизнеса, тенденция роста и улучшения финансовых результатов, а также лидерство Amazon в ключевых сегментах позволят компании сохранить инвестиционную привлекательность и со временем отыграть возможную просадку, полагает аналитик "Финама".

