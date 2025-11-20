.
.
.
.
.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Путин поручил создать штаб по внедрению генеративного ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей стране. "Я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного...
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Глава ЦБ рассудила спор банков и маркетплейсов
Банк России окончательно определился с позицией по поводу спорной практики двойных цен и скидок в зависимости от способа оплаты на маркетплейсах. Резко против этого высказались крупные банки: они недовольны, что за счет привилегий на своих...
 
20 ноября 2025 года 14:23

Изменение стандарта отчетности продолжает давить на прибыль "Ренессанс страхования" - "Финам"

Изменение стандарта отчетности продолжает давить на прибыль ПАО "Группа "Ренессанс страхование", отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Игоря Додонова.

Страховщик представил финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года. Общий объем собранных страховых премий вырос на 28,2% г/г и достиг 151,6 млрд руб. Чистая прибыль в январе-сентябре уменьшилась на 23,7% до 6,7 млрд руб., что было в основном обусловлено изменением стандарта отчетности и отрицательной валютной переоценкой, чистый негативный эффект от которой составил 1,1 млрд руб. При этом рентабельность капитала составила довольно высокие 25,4%.

"Мы оцениваем вышедшую отчетность "Ренессанс страхования" в целом нейтрально, - отмечает Додонов. - Несмотря на ухудшение ситуации в экономике, бизнес компании продолжает расширятьсяблагодаря своей диверсификации, а снижение чистой прибыли объясняется нерегулярными и техническими факторами. При этом мы рассчитываем, что ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки будет способствовать постепенному повышению экономической активности в стране, а также дальнейшей положительной переоценке инвестиционного портфеля, что поддержит финпоказатели компании в предстоящие кварталы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
20 ноября 2025 года 19:40
Рубль умеренно укрепился в четверг, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и рост нефти
Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть.
.
20 ноября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ просел ниже 2630п по индексу МосБиржи в рамках коррекции после 2-дневного роста
Москва. 20 ноября. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста в ожидании геополитических новостей вокруг переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ зафиксировал рост инфляционных ожиданий в ноябре. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2630 пунктов после локального роста днем выше 2660 пунктов.
.
20 ноября 2025 года 19:02
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ВК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МКАПО "ВК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ВК" представила нейтральные финансовые результаты за 9М2025,- отмечает эксперт. - Выручка и EBITDA по итогам периода оказались близки к нашим...
.
20 ноября 2025 года 18:42
"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "NVIDIA представила очень сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2026 фингода. Инвесторы весьма благожелательной...
.
20 ноября 2025 года 18:25
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Озон в топ-10 российских акций, исключили Т-Технологии
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Озон" и удалив "Т-Технологии", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ",...
.
20 ноября 2025 года 18:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ренессанс страхования" на уровне 169 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года. Компания показывает сильную операционную...
.
20 ноября 2025 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Т-Технологий" с прогнозной стоимостью на уровне 3746 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались достаточно сильными, лучше наших и...
.
20 ноября 2025 года 17:21
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Мечела
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент выпустил ожидаемо слабые операционные результаты за третий квартал 2025 года. Вышедшие цифры в целом отражают...
.
20 ноября 2025 года 16:59
Инвестпривлекательности в акциях Софтлайна пока нет - Совкомбанк
Инвестиционной привлекательности в акциях "Софтлайна" в настоящее время нет, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. "Эмитент опубликовал отчетность и подтвердил прогнозы на 2025 год. На результаты смотрим нейтрально. При этом, на наш взгляд, они ставят выполнение прогнозов...
.
20 ноября 2025 года 16:35
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции ВК
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКАПО "ВК", фундаментальные риски остаются более значимыми, чем потенциальная отдача, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 9М25 по МСФО показывают, что компания постепенно выходит из периода...
.
20 ноября 2025 года 16:07
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает акции "Ренессанс страхования"
азпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Ренессанс страхование", отмечая устойчивое положение группы, что подтверждается высоким уровнем достаточности капитала (146%), сообщается в материале аналитиков сервиса. Эмитент раскрыл финансовые результаты за девять месяцев 2025...
.
20 ноября 2025 года 16:00
Рубль днем укрепляется к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и рост нефти
Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть.
.
20 ноября 2025 года 15:43
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвесткейса Arenadata
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО...
.
20 ноября 2025 года 15:23
ПСБ сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 16% в декабре
Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых в декабре 2025 года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Инфляция замедляется несколько быстрее наших ожиданий и, вероятно, ожиданий Банка России. Пока считаем, что инфляция идет по нижней границе прогноза...
.
20 ноября 2025 года 15:00
"Финам" повысил рейтинг акций Amazon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Amazon.com Inc. до "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне $266 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале инвесткомпании. По мнению аналитика Магомеда Магомедова, негативный новостной фон обусловлен расследованим Еврокомиссии в...
.
