"Финам" повысил целевую цену акций LONGi Green Energy до CNY 25,5

"Финам" сохранил рейтинг акций LONGi Green Energy на уровне "покупать" и повысил целевую цену с CNY 18,7 до CNY 25,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 20,3%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

Повышение целевой цены связано с сильным отчетом компании за третий квартал и общей положительной динамикой сектора.

"Акции LONGi Green Energy в последние месяцы перешли к восстановлению на фоне сильного отчета за третий квартал и общего роста китайского рынка, но все еще держатся значительно ниже уровней 2021-2023гг, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что в ближайшие периоды положительные тенденции в финансовых результатах, которые начались в третьем квартале, продолжатся. При этом в долгосрочной перспективе, по прогнозам ведущих мировых агентств, развитие солнечной энергетики в Китае и развитых странах будет только усиливаться, что поддержит бизнес LONGi Green Energy".

LONGi Green Energy Technology - китайская компания, один из крупнейших поставщиков решений в области производства солнечных панелей.

