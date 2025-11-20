"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Т-Технологий" с целевой ценой 5620 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

"Т-Технологии" опубликовали результаты отчета по МСФО за III квартал и девять месяцев 2025, которые оказались в рамках ожиданий экспертов инвесткомпании:

- общая выручка за III квартал увеличилась на 39% год к году и составила 367 млрд рублей. За девять месяцев выручка выросла на 69%, до 1,1 трлн рублей;

- рентабельность капитала в III квартале составила 29,2% против 38,3% годом раннее. Чистая процентная маржа снизилась на 0,8 п.п., до 10,7%;

- активы группы на конец квартала выросли на 7%, до 5,7 трлн рублей.

"Стоит выделить корпоративные решения компании, - отмечают эксперты. - Совет директоров запустил новую программу buyback объемом до 5% акций, что фактически соответствует примерно 10% от free-float. Срок действия - до конца 2026 года, но компания прямо допускает ускоренный выкуп, если рыночная цена будет заметно отклоняться от фундаментальной. Дополнительным фактором привлекательности стала рекомендация дивидендов за III квартал - 36 рублей на акцию, что укладывается в стратегию компании по регулярным выплатам и подчеркивает высокую способность генерировать капитал даже при снижении рентабельности".

Менеджмент "Т-Технологий" при этом подтвердил прогноз: рост операционной чистой прибыли на уровне 40% и выше по итогам 2025 года, а целевой уровень рентабельности капитала - около 30%, подчеркивается в комментарии.

"На фоне сильных операционных показателей, расширяющейся клиентской базы и активной политики возвращения капитала акционерам такой прогноз выглядит реалистичным и поддерживает бычий взгляд на акции компании", - делают вывод стратеги.

