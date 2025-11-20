Рубль практически не изменился к юаню в четверг утром на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением

Москва. 20 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже утром в четверг после умеренного снижения накануне; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 20 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,304 руб. (+1,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,94 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рост потребительских цен в РФ с 11 по 17 ноября составил 0,11% после 0,09% с 6 по 10 ноября (тогда мониторинг из-за праздника был за 5 дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за 9 дней), сообщил в среду Росстат. Из данных за 17 дней ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 17 ноября замедлилась до 7,20% с 7,47% на 10 ноября (7,71% на конец октября), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 7,13% с 7,37% на 10 ноября, если ее определять из среднесуточных данных за весь ноябрь 2024 года. Различия в годовых оценках по разным методологиям объясняются тем фактом, что инфляция в ноябре 2024 года резко ускорилась во второй половине месяца.

Мировые цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $63,7 за баррель, что на 0,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на 2,13%, до $63,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,25%, до $59,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 2,14%, до $59,44 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в четверг.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей. Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают план Вашингтона по разрешению российско-украинского конфликта. США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет Trading Economics.

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта широко обсуждается западными СМИ и политиками, высказывающими различные взгляды на возможность и целесообразность его реализации. В соответствии с планом, Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории. Кроме того, согласно плану, будет прекращена военная помощь США, на несколько лет Киев откажется от попыток присоединения к НАТО, русский язык станет государственным.

В разработке плана принимали участие специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, чего Украина хочет и в чем нуждается", - заявил телеканалу высокопоставленный чиновник. По словам европейского чиновника, Украина не принимала участия в разработке плана и была проинформирована о нем лишь в общих чертах, а рамки мирного соглашения еще предстоит представить украинской стороне, информирует NBC.

Тем не менее, как пишет The Telegraph, "официальные лица в украинской столице отклонили план", после чего в условиях коррупционного скандала Белый дом потребовал от президента Владимира Зеленского согласиться на предлагаемые условия. Издание отмечает: ожидалось, что Уиткофф встретится с Зеленским в Турции в среду, но встреча была отложена. По данным портала Axios, причиной стало то, что Зеленский намеревался представить альтернативный план, составленный с европейскими партнерами, который, по мнению США, был бы неприемлемым для России.

Острые разногласия вызывает часть плана, касающаяся территориальных уступок Украины. По данным The Telegraph, в соответствии с планом Украина может быть вынуждена сдать в аренду часть своей территории России - Киев уступит контроль над Донбассом. Россия будет платить арендную плату за фактический контроль над регионом.