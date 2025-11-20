"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций ЕвроТранса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "позитивную" оценку акций ПАО "ЕвроТранс" с прогнозной стоимостью на уровне 170 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам утвердить выплату промежуточных дивидендов за III квартал 2025 года в размере 9,17 руб./акцию. Дивидендная доходность тогда может составить около 7% от текущего уровня цен, отмечают эксперты инвесткомпании.

"ЕвроТранс" выплачивает не менее 40% от чистой прибыли в соответствии с дивидендной политикой. Сумма трех промежуточных дивидендов в 2025 году достигла 20,4 руб./акцию (доходность - 16%), что соответствует коэффициенту выплаты в 60% от чистой прибыли за 9М25 по РСБУ, опубликованной в среду, указывают Бахтин и Мударисов.

"Подтверждаем "позитивный" взгляд на акции компании и оценку в 170 рублей за штуку. У компании существенный потенциал роста маржинальных направлений бизнеса в среднесрочной перспективе, - пишут аналитики "БКС МИ" в обзоре. - Бумаги торгуются с мультипликатором Р/Е от ожидаемой прибыли за 2026 год в 4х - очень низкое значение для компании с сильным профилем роста".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.