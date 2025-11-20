Прогнозная цена акций Европлана - 798 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций "Европлана" на горизонте года составляет 798 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал результаты за третий квартал 2025 года по МСФО.

Отчетность умеренно позитивна, констатируют эксперты. Прибыль компании, вероятно, прошла "дно" во 2К25 и выигрывает от снижения ключевой ставки ЦБ РФ, поскольку спрос на лизинг напрямую зависит от стоимости заимствований, отмечают они.

"Европлан" - это дивидендная история, указывают эксперты телеграм-канала. Сейчас компания направляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО.

"Ожидаемая доходность на год вперед по нашим расчетам - 10%. Мы не считаем, что покупка компании Альфа-банком негативно повлияет на дивполитику. На конференции, назначенной на 25 ноября, менеджмент может дать комментарии относительно сделки по продаже "Европлана" холдингом "ЭсЭфАй", - пишут аналитики в материале. - Наш целевой уровень на двенадцать месяцев - 798 рублей за бумагу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.