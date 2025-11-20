Риски повторного ухода цены нефти в сторону $63/барр. сохраняются - банк "Санкт-Петербург"

Риски повторного ухода цены нефти Brent в сторону $63 за /баррель сохраняются, отмечается в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Цены на нефть в среду заметно снизились, причиной этому послужило уменьшение геополитической премии на фоне выходящих новостей, - пишут эксперты. - При этом недельные данные Минэнерго США показали существенное снижение запасов нефти, но неожиданный рост бензиновых запасов. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $63,7/барр. Пока на рынке сырья могут сохраниться высокие уровни волатильности, риски повторного ухода котировок в сторону $63/барр. остаются".

Аналитики считают, что существенное улучшение геополитического фона теперь стало оказывать поддержку и валютному рынку РФ. В четверг курс CNY/RUB находится у 11,29 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. В текущих условиях курс может на время задержаться у 11,25-11,35 руб./юань, полагают в банке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.