Высоки риски активизации продаж акций во второй половине дня - ПСБ

Высоки риски активизации продаж акций во второй половине торговой сессии четверга, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику, поддерживаемый улучшением ожиданий по геополитике, - пишет эксперт в коментарии. - Целевым диапазоном для индекса Мосбиржи на четверг видим 2600 - 2670 пунктов, при этом в начале торгов российский рынок акций попытается вновь выйти выше сопротивления на уровне 2630 пунктов индекса Мосбиржи. Однако во второй половине дня видим риски активизации продаж в российских акциях - часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по краткосрочным длинным позициям, что приведет к компенсации роста и уходу индекса Мосбиржи ниже уровней предыдущего закрытия".

