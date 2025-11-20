"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Carrier Global с прогнозной стоимостью $62,41 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 20% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

С июля 2025 года акции Carrier Global снизились на 36%, и, по мнению эксперта, большая часть рисков уже отражена в цене, в результате чего компания торгуется с дисконтом к отраслевым аналогам.

"Carrier Global демонстрирует уверенный рост в коммерческом сегменте HVAC благодаря сохранению высокого спроса на инфраструктуру дата-центров и активному внедрению интегрированных систем управления, - отмечает Гудым. - При этом финансовые показатели компании по итогам 3К25 оказались под давлением из-за падения спроса на жилые климатические системы в США из-за слабого рынка жилья и перехода клиентов к ремонту вместо замены оборудования. Тем не менее программа обратного выкупа акций поддерживает инвестиционную привлекательность, а положительная динамика в направлении решений для дата-центров может компенсировать слабость в других сегментах".

Carrier Global - один из мировых лидеров в области климатических и холодильных технологий.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.