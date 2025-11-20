.
20 ноября 2025 года 10:00
Рубль в паре с юанем продолжит удерживать позиции в диапазоне 11-11,5 руб./юань - ПСБ
Рубль в паре с юанем продолжит удерживать позиции в диапазоне 11-11,5 руб./юань до конца ноября, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. В среду, на улучшении ожиданий по геополитике, рубль перешел к укреплению, и к окончанию основной сессии пара юань/рубль снизилась на 0,8%, отступив в район 11,29 руб./юань, отмечает эксперт. "Во второй половине недели рубль может попытаться продолжить тенденцию к постепенному укреплению, что поспособствует отступлению юаня в нижнюю половину нашего целевого диапазона 11-11,5 руб./юань, - прогнозирует Зварич. - При этом дополнительным фактором, сдерживающим продажи в рубле, будет ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на конец следующей недели. Все это формирует условия удержания национальной валютой более крепких позиций, чем мы ожидали ранее". По мнению Зварича, до конца ноября пара юань/рубль может продолжить движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань, и лишь в декабре могут возникнуть условия, которые поспособствуют выходу китайской валюты вверх из данного коридора. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
20 ноября 2025 года 19:40
Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть. читать дальше
.20 ноября 2025 года 19:36
Москва. 20 ноября. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста в ожидании геополитических новостей вокруг переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ зафиксировал рост инфляционных ожиданий в ноябре. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2630 пунктов после локального роста днем выше 2660 пунктов. читать дальше
.20 ноября 2025 года 19:02
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МКАПО "ВК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ВК" представила нейтральные финансовые результаты за 9М2025,- отмечает эксперт. - Выручка и EBITDA по итогам периода оказались близки к нашим... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:42
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "NVIDIA представила очень сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2026 фингода. Инвесторы весьма благожелательной... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:25
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Озон" и удалив "Т-Технологии", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ",... читать дальше
.20 ноября 2025 года 18:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года. Компания показывает сильную операционную... читать дальше
.20 ноября 2025 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Т-Технологий" с прогнозной стоимостью на уровне 3746 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались достаточно сильными, лучше наших и... читать дальше
.20 ноября 2025 года 17:21
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент выпустил ожидаемо слабые операционные результаты за третий квартал 2025 года. Вышедшие цифры в целом отражают... читать дальше
.20 ноября 2025 года 16:59
Инвестиционной привлекательности в акциях "Софтлайна" в настоящее время нет, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. "Эмитент опубликовал отчетность и подтвердил прогнозы на 2025 год. На результаты смотрим нейтрально. При этом, на наш взгляд, они ставят выполнение прогнозов... читать дальше
.20 ноября 2025 года 16:35
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКАПО "ВК", фундаментальные риски остаются более значимыми, чем потенциальная отдача, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 9М25 по МСФО показывают, что компания постепенно выходит из периода... читать дальше
.20 ноября 2025 года 16:07
азпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Ренессанс страхование", отмечая устойчивое положение группы, что подтверждается высоким уровнем достаточности капитала (146%), сообщается в материале аналитиков сервиса. Эмитент раскрыл финансовые результаты за девять месяцев 2025... читать дальше
.20 ноября 2025 года 16:00
.20 ноября 2025 года 15:43
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО... читать дальше
.20 ноября 2025 года 15:23
Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых в декабре 2025 года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Инфляция замедляется несколько быстрее наших ожиданий и, вероятно, ожиданий Банка России. Пока считаем, что инфляция идет по нижней границе прогноза... читать дальше
.20 ноября 2025 года 15:00
"Финам" повысил рейтинг акций Amazon.com Inc. до "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне $266 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале инвесткомпании. По мнению аналитика Магомеда Магомедова, негативный новостной фон обусловлен расследованим Еврокомиссии в... читать дальше
