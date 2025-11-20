Рубль в паре с юанем продолжит удерживать позиции в диапазоне 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Рубль в паре с юанем продолжит удерживать позиции в диапазоне 11-11,5 руб./юань до конца ноября, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

В среду, на улучшении ожиданий по геополитике, рубль перешел к укреплению, и к окончанию основной сессии пара юань/рубль снизилась на 0,8%, отступив в район 11,29 руб./юань, отмечает эксперт.

"Во второй половине недели рубль может попытаться продолжить тенденцию к постепенному укреплению, что поспособствует отступлению юаня в нижнюю половину нашего целевого диапазона 11-11,5 руб./юань, - прогнозирует Зварич. - При этом дополнительным фактором, сдерживающим продажи в рубле, будет ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на конец следующей недели. Все это формирует условия удержания национальной валютой более крепких позиций, чем мы ожидали ранее".

По мнению Зварича, до конца ноября пара юань/рубль может продолжить движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань, и лишь в декабре могут возникнуть условия, которые поспособствуют выходу китайской валюты вверх из данного коридора.

