Новостной фон позволяет рассчитывать на сохранение спроса в сегменте госбумаг - ПСБ

Новостной фон позволяет рассчитывать на сохранение спроса в сегменте госбумаг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI третий день консолидируется у отметки 117,6 пунктов, игнорируя внешний новостной поток, который создает существенную волатильность на рынке акций, - пишет эксперт в комментарии. - Результаты вчерашних аукционов говорят о сохраняющемся спросе на ОФЗ - институциональные инвесторы продолжают набирать позицию в классических госбумагах на фоне перспектив дальнейшего снижения ключевой ставки в декабре и далее в 2026 году".

На взгляд аналитика, уход навеса предложения в декабре при продолжении плавного снижения ключевой ставки создает благоприятную конъюнктуру для дальнейшего восстановления котировок ОФЗ. Грицкевич подтверждает цель по индексу RGBI на уровне 118-120 пунктов к концу 2025 года.

