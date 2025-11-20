Европлан сохраняет устойчивость - "Цифра брокер"

"Европлан" сохраняет устойчивость, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"Европлан" опубликовал финансовые результаты за III квартал 2025 года. Бизнес компании сильно зависит от высоких процентных ставок, на фоне чего лизинговый портфель продолжает сокращаться, а стоимость риска по итогам девяти месяцев выросла до 9,2%, - отмечают эксперты. - Рекордные отчисления в резервы оказывают давление на чистую прибыль, которая снизилась в III квартале 2025 года на 74%. Практически сразу после выхода на IPO для компании сложилась неблагоприятная конъюнктура на рынке. Тем не менее это внешний фактор, на который менеджмент компании никак не может повлиять. При этом "Европлан" сохраняет устойчивость, у компании достаточно капитала, и менеджмент даже рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев в размере 58 руб. на одну акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности 10,2%".

