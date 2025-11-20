Техническая картина рынка акций улучшилась - БКС Экспресс

Техническая картина рынка акций улучшилась, уровень поддержки сместился до 2600 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи резко набрал высоту и перекрыл октябрьский межсессионный разрыв, вызванный санкциями США против нефтянки, - выше 2650 пунктов, - отмечает аналитик. - После ложного прокола 2500 пунктов индекс за две сессии прибавлял 7%. Вчерашние обороты стали рекордными с начала осени - наторговали на 150 млрд руб. Ноябрь подтверждает звание лучшего месяца года - в моменте было до +6%. Техническая картина рынка улучшилась, но нужно и фундаментальное подтверждение".

Резкая смена сентимента на рынке, по мнению эксперта, вызвана улучшением геополитического фона - в СМИ публикуются очертания плана урегулирования конфликта, называются даже сроки принятия рамочного соглашения - от недели до двух. На рынке затеплилась надежда. Если и правда будет прогресс, то бенчмарк свое быстро нагонит, полагает Зельцер. Перспективная оценка индекса Мосбиржи - 3300 пунктов, или +25% от текущих уровней.

"Технически ноябрьский план движения индекса на гэп от 22 октября, к 2653 пунктам, образованный санкциями США против нефтянки, благополучно отработан, и межсессионный технический разрыв оперативно закрыт, - указывает аналитик БКС. - На фоне все еще сохраняющейся геополитической неопределенности на рынке по-прежнему будет волатильно. Поддержка теперь на круглых 2600п. При развитии вверх следующим ориентиром станет еще один межсессионный гэп - на закрытии рынка 20 октября было под 2745п, а на следующий день открылись вниз. Теоретически и этот верхний гэп может быть закрыт до конца месяца".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.