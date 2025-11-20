.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Мировые фондовые индексы преимущественно в плюсе, нефть дорожает
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Путин поручил создать штаб по внедрению генеративного ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей стране. "Я прошу правительство и глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного...
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Глава ЦБ рассудила спор банков и маркетплейсов
Банк России окончательно определился с позицией по поводу спорной практики двойных цен и скидок в зависимости от способа оплаты на маркетплейсах. Резко против этого высказались крупные банки: они недовольны, что за счет привилегий на своих...
 
20 ноября 2025 года 09:18

Мировые фондовые индексы преимущественно в плюсе, нефть дорожает

Уолл-стрит закрылась в плюсе, большинство фондовых индексов Азии в четверг растут. Нефть восстанавливается, Brent торгуется у $63,8 за баррель.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Согласно опубликованному в среду протоколу, ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предпочли снижение ставки в октябре, хотя многие могли поддержать ее сохранение на прежнем уровне, а некоторые выступили против снижения. Обсуждая краткосрочную траекторию денежно-кредитной политики, участники заседания высказали резко расходящиеся мнения, какое решение будет наиболее уместным на декабрьском заседании. Большинство заявили, что наверняка будет оправданным дальнейшее смягчение, при этом несколько из них подчеркнули, что снижение ставки на 25 б.п. в этот раз может быть нецелесообразным.

Ряд руководителей центробанка посчитал, что в декабре может быть уместным снизить ставку, если ситуация в экономике США будет развиваться в целом в соответствии с ожиданиями.

В то же время многие другие отметили, что наверняка будет целесообразным сохранять ставку на прежнем уровне до конца года, учитывая их прогнозы.

Сейчас ставка составляет 3,75-4% годовых. После публикации протокола трейдеры на рынке деривативов повысили оценку вероятности ее сохранения в декабре до 67,2% с 49,9% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 23,8% относительно предыдущего месяца - до $59,6 млрд, сообщило в среду министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $78,2 млрд, а не $78,3 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения дефицита до $61 млрд с объявленного ранее июльского уровня.

После закрытия рынка также был опубликован долгожданный квартальный отчет Nvidia Corp. (SPB: NVDA), который считается барометром для ИИ-отрасли и технологического сектора в целом. По итогам регулярной сессии акции чипмейкера подорожали на 2,9%.

Tesla (SPB: TSLA) нарастила рыночную стоимость на 0,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,1%. Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократила ее на 1,4%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,2%.

Капитализация Lowe''s поднялась на 4%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома в третьем финансовом квартале увеличил выручку, а скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов. Компания также улучшила годовые прогнозы.

Рыночная стоимость TJX увеличилась на 0,2%. Владелец сети магазинов товаров по сниженным ценам отчитался о заметном росте квартальных выручки и чистой прибыли и улучшил прогнозы на весь текущий фингод.

Котировки акций Constellation Energy повысились на 5,3% после новостей, что компания получит от властей США кредит в размере $1 млрд для перезапуска первого реактора АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании.

Цена бумаг поставщика ПО для оптимизации веб-сайтов под выдачу чат-ботами Semrush подскочила примерно в 1,7 раза, до $11,76 за штуку. Adobe Inc. покупает его за $1,9 млрд, или $12 за акцию. Бумаги разработчика Photoshop подешевели на 2%.

Target Corp. уменьшила капитализацию на 2,8%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов в минувшем финквартале снизил чистую прибыль и выручку, а также ухудшил годовой прогноз скорректированной прибыли на акцию, при этом квартальная скорректированная прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) упала на 2,1%, хотя авиаконцерн заключил с flydubai соглашение о поставке 150 самолетов за $13 млрд.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,10% и составил 46138,77 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,38% - до 6642,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,59% и составил 22564,23 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют позитивную динамику.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущего дня.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам ноябрьского заседания. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics.

Лидерами подъема котировок среди компонентов Hang Seng выступают акции на производителя электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries (+4,7%), производителя спортивной продукции Li Ning (+3,8%), а также девелоперов China Resources Land (+3,7%) и China Overseas Land & Investment (+3,5%).

Также подорожали бумаги интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,6%, Bank of China - на 2,2%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,1%.

Стоимость производителя компьютеров Lenovo поднялась на 1,4% благодаря хорошей квартальной отчетности.

При этом цена акций автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD опустилась на 2% и 1,3% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,4%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,8%, туристического портала Trip.com - на 3,5%.

Японский Nikkei 225 к 8:34 мск вырос на 2,9%.

Цена акций Sompo Holdings взлетела на 11% после того, как страховщик объявил о программе buyback на сумму до 77 млрд иен ($490 млн).

Хорошие квартальные показатели американского чипмейкера Nvidia способствовали повышению котировок бумаг технологических компаний, включая Advantest (+8,4%), Disco (+6,9%), Lasertec (+6,6%), Screen Holdings (+6,5%), SoftBank Group (+2,8%), Tokyo Electron (- (+5,4%).

Также дорожают акции автопроизводителей Toyota (+1,1%) и Nissan (+1,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск прибавил 2,7%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 5,9%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,5%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,4%, сталелитейной Posco - на 4%, KB Financial Group - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 1,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,9% и 2,2% соответственно.

Также подорожали акции технологических компаний, в том числе Wisetech Global (+2,1%), Xero (+1,6%) и Technology One (+4,4%).

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $63,76 за баррель, что на $0,25 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на $1,38 (2,13%), до $63,51 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к 8:04 мск на $0,22 (0,37%), до $59,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,3 (2,14%), до $59,44 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые фьючерсы на январь прибавляют в цене к 8:15 мск $0,24 (0,41%), до $59,49 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают план Вашингтона по разрешению российско-украинского конфликта. В соответствии с планом Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории.

США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет Trading Economics.

Между тем в пятницу должны вступить в силу санкции США в отношении "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 ноября 2025 года 19:40
Рубль умеренно укрепился в четверг, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и рост нефти
Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть.    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 19:36
Рынок акций РФ просел ниже 2630п по индексу МосБиржи в рамках коррекции после 2-дневного роста
Москва. 20 ноября. Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после 2-дневного роста в ожидании геополитических новостей вокруг переговоров по украинскому урегулированию; фактором поддержки выступили данные Росстата о замедлении годовой инфляции, в то время как ЦБ РФ зафиксировал рост инфляционных ожиданий в ноябре. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2630 пунктов после локального роста днем выше 2660 пунктов.    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 19:02
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ВК
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций МКАПО "ВК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа "ВК" представила нейтральные финансовые результаты за 9М2025,- отмечает эксперт. - Выручка и EBITDA по итогам периода оказались близки к нашим...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:42
"Финам" сохраняет рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $186,7 за штуку, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Додонова. "NVIDIA представила очень сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2026 фингода. Инвесторы весьма благожелательной...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:25
"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Озон в топ-10 российских акций, исключили Т-Технологии
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги МКПАО "Озон" и удалив "Т-Технологии", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Полюс", "Норильский Никель", "Газпром", "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ",...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 18:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Ренессанс страхования" на уровне 169 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций группы "Ренессанс страхование" на уровне 169 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года. Компания показывает сильную операционную...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 17:44
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Т-Технологий
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Т-Технологий" с прогнозной стоимостью на уровне 3746 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались достаточно сильными, лучше наших и...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 17:21
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Мечела
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 70 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ахмеда Алиева. Эмитент выпустил ожидаемо слабые операционные результаты за третий квартал 2025 года. Вышедшие цифры в целом отражают...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 16:59
Инвестпривлекательности в акциях Софтлайна пока нет - Совкомбанк
Инвестиционной привлекательности в акциях "Софтлайна" в настоящее время нет, считают аналитики Совкомбанка Дмитрий Трошин и Артур Легостаев. "Эмитент опубликовал отчетность и подтвердил прогнозы на 2025 год. На результаты смотрим нейтрально. При этом, на наш взгляд, они ставят выполнение прогнозов...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 16:35
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции ВК
"Цифра брокер" по-прежнему не рекомендует покупать акции МКАПО "ВК", фундаментальные риски остаются более значимыми, чем потенциальная отдача, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Результаты эмитента за 9М25 по МСФО показывают, что компания постепенно выходит из периода...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 16:07
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает акции "Ренессанс страхования"
азпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Ренессанс страхование", отмечая устойчивое положение группы, что подтверждается высоким уровнем достаточности капитала (146%), сообщается в материале аналитиков сервиса. Эмитент раскрыл финансовые результаты за девять месяцев 2025...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 16:00
Рубль днем укрепляется к юаню, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона и рост нефти
Москва. 20 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепился на биржевых торгах 20 ноября, отыгрывая как улучшение внешнего геополитического фона, так и рост мировых цен на нефть.    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 15:43
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвесткейса Arenadata
Совкомбанк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса ПАО "Группа Аренадата" (Arenadata, занимается разработкой программного обеспечения в области хранения и анализа данных), сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева. Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 15:23
ПСБ сохраняет прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 16% в декабре
Банк ПСБ сохраняет прогноз снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых в декабре 2025 года, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Инфляция замедляется несколько быстрее наших ожиданий и, вероятно, ожиданий Банка России. Пока считаем, что инфляция идет по нижней границе прогноза...    читать дальше
.
20 ноября 2025 года 15:00
"Финам" повысил рейтинг акций Amazon до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Amazon.com Inc. до "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне $266 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18%, сообщается в материале инвесткомпании. По мнению аналитика Магомеда Магомедова, негативный новостной фон обусловлен расследованим Еврокомиссии в...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.