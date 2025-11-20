Мировые фондовые индексы преимущественно в плюсе, нефть дорожает

Уолл-стрит закрылась в плюсе, большинство фондовых индексов Азии в четверг растут. Нефть восстанавливается, Brent торгуется у $63,8 за баррель.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные новости и протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого она снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Согласно опубликованному в среду протоколу, ряд членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предпочли снижение ставки в октябре, хотя многие могли поддержать ее сохранение на прежнем уровне, а некоторые выступили против снижения. Обсуждая краткосрочную траекторию денежно-кредитной политики, участники заседания высказали резко расходящиеся мнения, какое решение будет наиболее уместным на декабрьском заседании. Большинство заявили, что наверняка будет оправданным дальнейшее смягчение, при этом несколько из них подчеркнули, что снижение ставки на 25 б.п. в этот раз может быть нецелесообразным.

Ряд руководителей центробанка посчитал, что в декабре может быть уместным снизить ставку, если ситуация в экономике США будет развиваться в целом в соответствии с ожиданиями.

В то же время многие другие отметили, что наверняка будет целесообразным сохранять ставку на прежнем уровне до конца года, учитывая их прогнозы.

Сейчас ставка составляет 3,75-4% годовых. После публикации протокола трейдеры на рынке деривативов повысили оценку вероятности ее сохранения в декабре до 67,2% с 49,9% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился на 23,8% относительно предыдущего месяца - до $59,6 млрд, сообщило в среду министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $78,2 млрд, а не $78,3 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения дефицита до $61 млрд с объявленного ранее июльского уровня.

После закрытия рынка также был опубликован долгожданный квартальный отчет Nvidia Corp. (SPB: NVDA), который считается барометром для ИИ-отрасли и технологического сектора в целом. По итогам регулярной сессии акции чипмейкера подорожали на 2,9%.

Tesla (SPB: TSLA) нарастила рыночную стоимость на 0,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,1%. Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократила ее на 1,4%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,2%.

Капитализация Lowe''s поднялась на 4%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома в третьем финансовом квартале увеличил выручку, а скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов. Компания также улучшила годовые прогнозы.

Рыночная стоимость TJX увеличилась на 0,2%. Владелец сети магазинов товаров по сниженным ценам отчитался о заметном росте квартальных выручки и чистой прибыли и улучшил прогнозы на весь текущий фингод.

Котировки акций Constellation Energy повысились на 5,3% после новостей, что компания получит от властей США кредит в размере $1 млрд для перезапуска первого реактора АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании.

Цена бумаг поставщика ПО для оптимизации веб-сайтов под выдачу чат-ботами Semrush подскочила примерно в 1,7 раза, до $11,76 за штуку. Adobe Inc. покупает его за $1,9 млрд, или $12 за акцию. Бумаги разработчика Photoshop подешевели на 2%.

Target Corp. уменьшила капитализацию на 2,8%. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов в минувшем финквартале снизил чистую прибыль и выручку, а также ухудшил годовой прогноз скорректированной прибыли на акцию, при этом квартальная скорректированная прибыль превзошла ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Boeing Co. (SPB: BA) упала на 2,1%, хотя авиаконцерн заключил с flydubai соглашение о поставке 150 самолетов за $13 млрд.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,10% и составил 46138,77 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,38% - до 6642,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,59% и составил 22564,23 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг в основном демонстрируют позитивную динамику.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущего дня.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам ноябрьского заседания. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) шестой месяц подряд. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics.

Лидерами подъема котировок среди компонентов Hang Seng выступают акции на производителя электроинструментов и уборочных машин Techtronic Industries (+4,7%), производителя спортивной продукции Li Ning (+3,8%), а также девелоперов China Resources Land (+3,7%) и China Overseas Land & Investment (+3,5%).

Также подорожали бумаги интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,6%, Bank of China - на 2,2%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 0,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,1%.

Стоимость производителя компьютеров Lenovo поднялась на 1,4% благодаря хорошей квартальной отчетности.

При этом цена акций автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD опустилась на 2% и 1,3% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,4%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,8%, туристического портала Trip.com - на 3,5%.

Японский Nikkei 225 к 8:34 мск вырос на 2,9%.

Цена акций Sompo Holdings взлетела на 11% после того, как страховщик объявил о программе buyback на сумму до 77 млрд иен ($490 млн).

Хорошие квартальные показатели американского чипмейкера Nvidia способствовали повышению котировок бумаг технологических компаний, включая Advantest (+8,4%), Disco (+6,9%), Lasertec (+6,6%), Screen Holdings (+6,5%), SoftBank Group (+2,8%), Tokyo Electron (- (+5,4%).

Также дорожают акции автопроизводителей Toyota (+1,1%) и Nissan (+1,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 мск прибавил 2,7%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 5,9%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,5%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,4%, сталелитейной Posco - на 4%, KB Financial Group - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 1,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,9% и 2,2% соответственно.

Также подорожали акции технологических компаний, в том числе Wisetech Global (+2,1%), Xero (+1,6%) и Technology One (+4,4%).

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются после падения накануне, трейдеры оценивают официальные данные о запасах в США и геополитическую ситуацию.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $63,76 за баррель, что на $0,25 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на $1,38 (2,13%), до $63,51 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к 8:04 мск на $0,22 (0,37%), до $59,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,3 (2,14%), до $59,44 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые фьючерсы на январь прибавляют в цене к 8:15 мск $0,24 (0,41%), до $59,49 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Оба показателя повысились впервые более чем за месяц.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают план Вашингтона по разрешению российско-украинского конфликта. В соответствии с планом Украина должна сдать часть территории, вдвое сократить численность вооруженных сил, запретить им обладать ракетами большой дальности, а также заблокировать развертывание иностранных войск на украинской территории.

США призвали президента Украины Владимира Зеленского принять этот план, что повысило надежды на возобновление дипломатических усилий. Это, в свою очередь, может открыть путь для наращивания поставок российской нефти, пишет Trading Economics.

Между тем в пятницу должны вступить в силу санкции США в отношении "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH).