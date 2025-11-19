Рубль умеренно укрепился в среду, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона

Москва. 19 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль укрепился на биржевых торгах 19 ноября, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона.

Курс юаня в 19:00 мск составил 11,288 руб., что на 9,2 копейки (или на 0,81%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 20 ноября на 10,99 копейки, до 80,9448 руб./$1, и опустил курс евро на 14,91 копейки, до 93,7804 руб./EUR1. Официальный курс китайского юаня при этом снизился на 3,76 копейки - до 11,3434 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту курса нацвалюты способствовали, прежде всего, надежды участников рынка на возможный прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Вместе с тем падающие мировые цены на нефть сдерживали укрепление рубля.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что к концу ноября можно будет согласовать рамки будущего соглашения по украинскому урегулированию, сообщило в среду Politico со ссылкой на источники. "Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США ожидают согласования рамок урегулирования конфликта на Украине - всеми участниками - к концу этого месяца, и возможно, уже на этой неделе", - передает портал.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на американских и российских представителей, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования. По данным собеседников портала, план состоит из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Американский чиновник сообщил изданию, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который руководит разработкой плана, подробно обсудил его со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в ходе его визита в Майами в конце октября.

В свою очередь Дмитриев в беседе с Axios выразил оптимизм по поводу шансов сделки на успех. По его мнению, в отличие от предыдущих попыток, на этот раз "мы чувствуем, что позиция России действительно услышана".

Портал отмечает, что Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку.

Украинский источник подтвердил Axios, что Уиткофф обсудил новый план с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо новостей в отношении переговоров РФ и США по урегулированию на Украине. На просьбу журналистов прокомментировать публикацию в Axios о том, что США консультируются с РФ, чтобы разработать план по урегулированию на Украине, Песков сказал: "Нет, пока в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет".

Цены на нефть эталонных марок остаются в глубоком минусе в среду вечером после публикации официальных данных о запасах в США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $63,3 за баррель, что на 2,45% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,62%, до $59,15 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, максимальными темпами с июля, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей. Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, неожиданно выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 698 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают сообщения СМИ об усилиях Вашингтона в направлении завершения конфликта России и Украины, а также данные Vortexa о росте объема нефти на танкерах по всему миру на прошлой неделе до порядка 1,4 млн баррелей. Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

"По итогам торгов в среду рубль умеренно укрепился, возможно, благодаря активизации продаж валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговым выплатам ноября. Кроме того, на активность участников рынка могли повлиять внешнеполитическая новостная повестка и возвращение надежд на возможное скорое завершение конфликта вокруг Украины", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Геополитические новости, заметно повлиявшие на улучшение ситуации на отечественном фондовом рынке, накануне не оказали выраженного влияния на валютный рынок. Вместе с тем сегодня рубль умеренно укрепился, а курс китайского юаня опустился ниже отметки 11,3 руб./юань, но в целом это все еще в рамках среднесрочного бокового диапазона. Для более активного движения курса рубля нужны более значимые или более определенные факторы", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) не изменились в краткосрочном сегменте и немного снизились на сроках в 3 и 6 месяцев. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 18 ноября осталась на уровне предыдущего дня - 16,41% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц также не изменилась по отношению к предыдущему дню и 19 ноября составила 16,49% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца опустилась за день на 1 базисный пункт - до 17,24% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта, опустившись до 19,03% годовых.