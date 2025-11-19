Рынок акций РФ поднялся к уровню месячной давности на ожиданиях прогресса по украинскому урегулированию

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционный подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному урегулированию военного конфликта на Украине, сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $63,5 за баррель). Индекс МосБиржи локально поднимался к 2670 пунктам, но к закрытию сессии сбавил темпы роста и завершил день ниже 2650 пунктов (максимум закрытия с 22 октября).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2646,02 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1029,78 пункта (+3,4%); лидировали в росте акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+6,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 ноября, составил 80,9448 руб. (-10,99 копейки).

Подорожали также акции МКБ (MOEX: CBOM) (+4,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+4,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+4,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,8%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +1,9% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,8%).

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что к концу ноября можно будет согласовать рамки будущего соглашения по украинскому урегулированию, сообщило в среду Politico со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США ожидают согласования рамок урегулирования конфликта на Украине - всеми участниками - к концу этого месяца, и, возможно, уже на этой неделе", - передает портал.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на американских и российских представителей, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования. По данным собеседников портала, план состоит из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду об отсутствии каких-либо новостей в отношении переговоров РФ и США по урегулированию на Украине.

На просьбу журналистов прокомментировать публикацию в Axios о том, что США консультируются с РФ, чтобы разработать план по урегулированию на Украине, Песков сказал: "Нет, пока в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, в среду рынок акций РФ продолжил рост на геополитических новостях: накануне оживлению покупателей способствовала новость о визите президента Украины в Турцию, а в среду появились сообщения о возможной подготовке документа по мирному урегулированию. Вечером игроки также будут оценивать данные Росстата по ценам производителей за октябрь и недельной инфляции за период с 11 по 17 ноября, которые могут повлиять на расстановку рыночных сил, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций в середине недели показал уверенный рост, индекс МосБиржи вышел к максимумам с конца октября. Поступили сигналы о том, что переговорный процесс по урегулированию на Украине продвинулся, причем власти США рассчитывают достичь рамочного соглашения до конца месяца, его проект из 28 пунктов составлен спецпредставителями российского и американского президентов. Правда, инвесторы пока вынуждены ориентироваться большей частью на источники западных СМИ, а не на официальные заявления.

Сдерживающими факторами выступили укрепление рубля и ценовой спад в нефти. В США инвесторы осторожничают в преддверии квартальной отчетности NVIDIA. Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1% г/г с сентябрьских 2,2%. В четверг Народный банк Китая будет принимать решение по базовой кредитной ставке, в США выйдет статистика по рынку труда. ЦБ РФ в четверг опубликует данные по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям на основе опросов населения, Мосбиржа начнет торги акциями "ДОМ.РФ" и расчетными мини-фьючерсами на серебро, компании "Софтлайн" (MOEX: SOFL), "ВК", "Т-Технологии" опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал.

"Рынок может отыгрывать свежие данные Росстата по инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на четверг - колебания в рамках 2550-2675 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в среду активно вырос на сообщениях западных СМИ о разработке США и РФ нового мирного плана по разрешению украинского кризиса.

Акции эмитентов нефтяного, металлургического и финансового секторов выросли в надежде на ослабление или снятие санкций в случае улучшения геополитической обстановки. "Татнефть" на этой неделе также рекомендовала дивиденды за III квартал 2025 года в размере 8,13 руб. на оба типа акций - компания остается дивидендной историей со стабильными промежуточными выплатами. Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили выше вместе со всем рынком. После 21 ноября, однако, истекает установленный США срок сворачивания операций с компанией, а также "Роснефтью", отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в среду проходили коррекционные покупки, а американский индекс S&P 500, в частности, отступил от важной среднесрочной поддержки 6550 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать новую волну падения. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии в условиях надежд на скорое заключение мирного соглашения с Украиной находились в уверенном "плюсе" и поднялись до максимумов со второй половины октября, но остались ниже сопротивлений 2650 пунктов и 1030 пунктов соответственно. К вечеру российская сторона официально не подтвердила подготовку документов по рамочной сделке, что подчеркивает хрупкость текущего оптимизма. Тем не менее, если геополитика продолжит подавать обнадеживающие сигналы, покупатели в РФ могут усилить свои позиции, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC40, DAX подросли на 0,1-0,4%, FTSE просел на 0,3%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,01-1,1% во главе с Nasdaq).

Как стало известно в среду, объем заказов на промышленное оборудование в Японии в сентябре увеличился на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0,9% в августе. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 2,5%. В годовом выражении показатель подскочил на 11,6%, вдвое лучше прогнозов и максимально с апреля 2022 года.

Также внимание рынка направлено на статданные из США, которые позволяют оценить состояние американской экономики и спрогнозировать действия Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайшем заседании. В последнее время инвесторы все меньше верят в снижение ставки в декабре, оценивая такую вероятность менее чем в 50% против почти 90% месяц назад.

На нефтяном рынке вечером в среду цены немного сбавили темпы снижения после выхода данных о запасах сырья в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,47 за баррель (-2,2% и +1,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,32 за баррель (-2,3% и +1,4% во вторник).

РФ не планирует добровольно сокращать свою добычу нефти, как это было объявлено в начале 2023 года после введения санкций Евросоюза на покупку нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Нет, мы работаем в рамках договоренностей ОПЕК+", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак также подчеркнул, что не видит влияния последних санкций, введенных Великобританией и США в отношении российских нефтяных компаний. "Ежедневную статистику, которую мы видим, там мы не видим снижения добычи. Идет общий объем добычи чуть больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время", - констатировал он.

Вице-премьер РФ также выразил уверенность, что дисконты на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам, выросшие в ноябре, в скором времени снизятся обратно. "Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, в течение месяца-двух история стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконт будет снижаться", - сказал он.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 698 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель уменьшился на 346 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают сообщения СМИ об усилиях Вашингтона в направлении завершения конфликта России и Украины и данные Vortexa о росте объема нефти на танкерах по всему миру на прошлой неделе до порядка 1,4 млн баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+7,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,4%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%).

Снизились акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,5%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,2% и -5,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день достиг рекордных с 7 августа 120,6 млрд рублей (из них 25,13 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 14,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 14,31 млрд рублей на акции "Газпрома").