.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ поднялся к уровню месячной давности на ожиданиях прогресса по украинскому урегулированию
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Более половины компаний подверглись хакерским атакам за последний год
За год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак...
 
В РФ 50% продаваемых китайских машин к 2026 г. будут местной сборки
Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в РФ, вероятно, будут российской сборки, прогнозируют в «Газпромбанк Автолизинге». По итогам октября, по подсчетам компании, доля таких машин в структуре продаж китайского автопрома...
 
19 ноября 2025 года 19:29

Рынок акций РФ поднялся к уровню месячной давности на ожиданиях прогресса по украинскому урегулированию

Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционный подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному урегулированию военного конфликта на Украине, сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $63,5 за баррель). Индекс МосБиржи локально поднимался к 2670 пунктам, но к закрытию сессии сбавил темпы роста и завершил день ниже 2650 пунктов (максимум закрытия с 22 октября).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2646,02 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1029,78 пункта (+3,4%); лидировали в росте акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+6,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+5,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+4,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 ноября, составил 80,9448 руб. (-10,99 копейки).

Подорожали также акции МКБ (MOEX: CBOM) (+4,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+4,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+4,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+4,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,8%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3% и +1,9% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,8%).

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что к концу ноября можно будет согласовать рамки будущего соглашения по украинскому урегулированию, сообщило в среду Politico со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США ожидают согласования рамок урегулирования конфликта на Украине - всеми участниками - к концу этого месяца, и, возможно, уже на этой неделе", - передает портал.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на американских и российских представителей, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования. По данным собеседников портала, план состоит из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду об отсутствии каких-либо новостей в отношении переговоров РФ и США по урегулированию на Украине.

На просьбу журналистов прокомментировать публикацию в Axios о том, что США консультируются с РФ, чтобы разработать план по урегулированию на Украине, Песков сказал: "Нет, пока в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, в среду рынок акций РФ продолжил рост на геополитических новостях: накануне оживлению покупателей способствовала новость о визите президента Украины в Турцию, а в среду появились сообщения о возможной подготовке документа по мирному урегулированию. Вечером игроки также будут оценивать данные Росстата по ценам производителей за октябрь и недельной инфляции за период с 11 по 17 ноября, которые могут повлиять на расстановку рыночных сил, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций в середине недели показал уверенный рост, индекс МосБиржи вышел к максимумам с конца октября. Поступили сигналы о том, что переговорный процесс по урегулированию на Украине продвинулся, причем власти США рассчитывают достичь рамочного соглашения до конца месяца, его проект из 28 пунктов составлен спецпредставителями российского и американского президентов. Правда, инвесторы пока вынуждены ориентироваться большей частью на источники западных СМИ, а не на официальные заявления.

Сдерживающими факторами выступили укрепление рубля и ценовой спад в нефти. В США инвесторы осторожничают в преддверии квартальной отчетности NVIDIA. Инфляция в еврозоне в октябре замедлилась до 2,1% г/г с сентябрьских 2,2%. В четверг Народный банк Китая будет принимать решение по базовой кредитной ставке, в США выйдет статистика по рынку труда. ЦБ РФ в четверг опубликует данные по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям на основе опросов населения, Мосбиржа начнет торги акциями "ДОМ.РФ" и расчетными мини-фьючерсами на серебро, компании "Софтлайн" (MOEX: SOFL), "ВК", "Т-Технологии" опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал.

"Рынок может отыгрывать свежие данные Росстата по инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на четверг - колебания в рамках 2550-2675 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в среду активно вырос на сообщениях западных СМИ о разработке США и РФ нового мирного плана по разрешению украинского кризиса.

Акции эмитентов нефтяного, металлургического и финансового секторов выросли в надежде на ослабление или снятие санкций в случае улучшения геополитической обстановки. "Татнефть" на этой неделе также рекомендовала дивиденды за III квартал 2025 года в размере 8,13 руб. на оба типа акций - компания остается дивидендной историей со стабильными промежуточными выплатами. Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили выше вместе со всем рынком. После 21 ноября, однако, истекает установленный США срок сворачивания операций с компанией, а также "Роснефтью", отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в среду проходили коррекционные покупки, а американский индекс S&P 500, в частности, отступил от важной среднесрочной поддержки 6550 пунктов, стабилизация ниже которой может предвещать новую волну падения. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии в условиях надежд на скорое заключение мирного соглашения с Украиной находились в уверенном "плюсе" и поднялись до максимумов со второй половины октября, но остались ниже сопротивлений 2650 пунктов и 1030 пунктов соответственно. К вечеру российская сторона официально не подтвердила подготовку документов по рамочной сделке, что подчеркивает хрупкость текущего оптимизма. Тем не менее, если геополитика продолжит подавать обнадеживающие сигналы, покупатели в РФ могут усилить свои позиции, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC40, DAX подросли на 0,1-0,4%, FTSE просел на 0,3%), "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,01-1,1% во главе с Nasdaq).

Как стало известно в среду, объем заказов на промышленное оборудование в Японии в сентябре увеличился на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0,9% в августе. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 2,5%. В годовом выражении показатель подскочил на 11,6%, вдвое лучше прогнозов и максимально с апреля 2022 года.

Также внимание рынка направлено на статданные из США, которые позволяют оценить состояние американской экономики и спрогнозировать действия Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайшем заседании. В последнее время инвесторы все меньше верят в снижение ставки в декабре, оценивая такую вероятность менее чем в 50% против почти 90% месяц назад.

На нефтяном рынке вечером в среду цены немного сбавили темпы снижения после выхода данных о запасах сырья в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,47 за баррель (-2,2% и +1,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,32 за баррель (-2,3% и +1,4% во вторник).

РФ не планирует добровольно сокращать свою добычу нефти, как это было объявлено в начале 2023 года после введения санкций Евросоюза на покупку нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Нет, мы работаем в рамках договоренностей ОПЕК+", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак также подчеркнул, что не видит влияния последних санкций, введенных Великобританией и США в отношении российских нефтяных компаний. "Ежедневную статистику, которую мы видим, там мы не видим снижения добычи. Идет общий объем добычи чуть больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время", - констатировал он.

Вице-премьер РФ также выразил уверенность, что дисконты на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам, выросшие в ноябре, в скором времени снизятся обратно. "Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, в течение месяца-двух история стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконт будет снижаться", - сказал он.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 3,43 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали спад на 600 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 14 ноября, выросли на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - на 171 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 698 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель уменьшился на 346 тыс. баррелей.

Инвесторы также оценивают сообщения СМИ об усилиях Вашингтона в направлении завершения конфликта России и Украины и данные Vortexa о росте объема нефти на танкерах по всему миру на прошлой неделе до порядка 1,4 млн баррелей.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара США. Индекс DXY, отражающий его стоимость относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже лидировали в росте акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+7,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+5,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,4%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,7%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,5%).

Снизились акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,5%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,2% и -5,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день достиг рекордных с 7 августа 120,6 млрд рублей (из них 25,13 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 14,76 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 14,31 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 ноября 2025 года 19:40
Рубль умеренно укрепился в среду, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона
Москва. 19 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль укрепился на биржевых торгах 19 ноября, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона.    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 19:08
Совкомбанк присвоил рекомендацию "покупать" акциям Т-Технологий
Совкомбанк присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Т-Технологий" и целевую цену - 2953 руб. за штуку, сообщается в материале аналитика Маргариты Боярко. "Акции "Т-Технологий" - одна из наиболее привлекательных инвестиционных идей в банковском секторе. Компания имеет потенциал для роста и усиления...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 18:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "МТС" с целевой ценой 243,15 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18,5%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "МТС" активно развивает экосистему услуг - от связи и интернета до...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 18:07
Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Промомед" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Фармацевтическая группа "Промомед" представила предварительные данные по выручке по итогам девяти месяцев 2025 года. Совокупная выручка Группы за отчетный период...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 17:33
"Финам" повысил до "держать" рекомендацию для акций Oracle
"Финам" повысил с "продавать" до "держать" рекомендацию для акций Oracle Corp. и сохранил целевую цену на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал роста на 3,54%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на неплохие фундаментальные показатели, в последние два месяца акции Oracle...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:56
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет умеренно позитивную оценку акций МТС-банка
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет умеренно позитивную оценку акций МТС-банка с целевой ценой 1800 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. МТС-банк опубликовал смешанные финансовые результаты за 9 месяцев и III квартал 2025 года. По оценке экспертов, банк...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:32
"Финам" отозвал торговую идею: продавать акции МТС-банка с целью 1147 руб
инам" отозвал торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей". Причины отзыва идеи брокер не прокомментировал. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 16:05
Рост заимствований и осторожность ЦБ тормозят подъем рынка ОФЗ - Райффайзенбанк
Рост заимствований Минфина и осторожность Банка России в вопросе ключевой ставки тормозят подъем рынка рублевых гособлигаций, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. После крайне успешных аукционов Минфина на прошлой неделе, когда состоялось размещение рекордных объемов (флоатеры ОФЗ 29028...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 15:58
Рубль умеренно укрепился днем в среду, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона
Москва. 19 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже днем в среду; рубль укрепился на биржевых торгах 19 ноября, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона.    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 15:31
Значимых драйверов для роста цены акций "Газпром нефти" нет - "Велес Капитал"
Значимые драйверы для роста котировок акций "Газпром нефти" все еще отсутствуют, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент в санкционных условиях столкнулся с падением прибыли и сокращением дивидендных выплат, отмечает эксперт. Так, на данный...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 14:55
Акции Юнипро - защитная позиция в портфеле - "АКБФ"
Акции ПАО "Юнипро" в целом являются защитной позицией в инвестиционном портфеле, считают аналитики компании "АКБФ". Эмитент - один из самых эффективных игроков теплогенерации в РФ, констатируют эксперты: по итогам 2024 года чистая прибыль выросла на 44,8% (до 31,93 млрд руб.), а EBITDA - на 11%...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 14:19
"Цифра брокер" рекомендует покупать акции Европлана с прогнозной ценой 750 руб
"Цифра брокер" рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 750 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО. Отчетность выглядит слабыми и в целом отражает...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 13:30
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции МТС-банка с целью 1147 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 1331 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент по итогам 2024 года показал...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 12:58
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций "ВИ.ру"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент опубликовал довольно хорошие результаты за III квартал 2025 года по МСФО, несмотря на замедление динамики выручки,...    читать дальше
.
19 ноября 2025 года 12:21
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ММК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), прогнозная стоимость составляет 31 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. ООО "Торговый дом ММК" (входит в ПАО...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.