Совкомбанк присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Т-Технологий" и целевую цену - 2953 руб. за штуку, сообщается в материале аналитика Маргариты Боярко.

"Акции "Т-Технологий" - одна из наиболее привлекательных инвестиционных идей в банковском секторе. Компания имеет потенциал для роста и усиления позиций как в банковском, так и небанковском секторе. На данный момент акции банка недооценены. Это представляет потенциал для дальнейшего роста котировки при стабилизации макроэкономической ситуации. Инвестиции в акции "Т-Технологий" могут стать интересным вариантом для тех, кто смотрит на долгосрочную перспективу, благодаря надежным фундаментальным показателям компании. Исходя из анализа мультипликаторов и конкурентных преимуществ, мы считаем текущую цену акций привлекательной для покупки", - пишет эксперт.

Ключевыми факторами инвестиционной привлекательности акций, на взгляд Боярко, являются:

- фокус на технологиях;

- сильная позиция в розничном кредитовании (4 место в секторе);

- высокая доля текущих счетов и вкладов ФЛ;

- развитый небанковский бизнес;

- регулярные дивиденды.

В качестве факторов риска аналитик выделяет ужесточение требований к достаточности капитала для СЗКО и ужесточение макропруденциальных лимитов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.