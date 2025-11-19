"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "МТС" с целевой ценой 243,15 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18,5%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового.

"МТС" активно развивает экосистему услуг - от связи и интернета до финтеха, облачных решений и контента, интегрируя продукты для удержания и монетизации клиентов, - пишет эксперт. - Компания регулярно выплачивает дивиденды, что обеспечивает инвесторам уверенность в постоянном денежном потоке. При текущей цене мы смотрим позитивно на акции МТС: сочетание развития компании и дивидендной политики формирует привлекательный профиль для долгосрочных инвестиций".

