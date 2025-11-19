.
.
19 ноября 2025 года 18:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям МТС
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "МТС" с целевой ценой 243,15 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18,5%, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "МТС" активно развивает экосистему услуг - от связи и интернета до финтеха, облачных решений и контента, интегрируя продукты для удержания и монетизации клиентов, - пишет эксперт. - Компания регулярно выплачивает дивиденды, что обеспечивает инвесторам уверенность в постоянном денежном потоке. При текущей цене мы смотрим позитивно на акции МТС: сочетание развития компании и дивидендной политики формирует привлекательный профиль для долгосрочных инвестиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
19 ноября 2025 года 19:40
Москва. 19 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль укрепился на биржевых торгах 19 ноября, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона. читать дальше
.19 ноября 2025 года 19:29
Рынок акций РФ поднялся к уровню месячной давности на ожиданиях прогресса по украинскому урегулированию
Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ в среду продолжил коррекционный подъем на надеждах на прогресс в переговорах по мирному урегулированию военного конфликта на Украине, сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent упал ниже $63,5 за баррель). Индекс МосБиржи локально поднимался к 2670 пунктам, но к закрытию сессии сбавил темпы роста и завершил день ниже 2650 пунктов (максимум закрытия с 22 октября). читать дальше
.19 ноября 2025 года 19:08
Совкомбанк присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Т-Технологий" и целевую цену - 2953 руб. за штуку, сообщается в материале аналитика Маргариты Боярко. "Акции "Т-Технологий" - одна из наиболее привлекательных инвестиционных идей в банковском секторе. Компания имеет потенциал для роста и усиления... читать дальше
.19 ноября 2025 года 18:07
Акции ПАО "Промомед" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Фармацевтическая группа "Промомед" представила предварительные данные по выручке по итогам девяти месяцев 2025 года. Совокупная выручка Группы за отчетный период... читать дальше
.19 ноября 2025 года 17:33
"Финам" повысил с "продавать" до "держать" рекомендацию для акций Oracle Corp. и сохранил целевую цену на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал роста на 3,54%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Несмотря на неплохие фундаментальные показатели, в последние два месяца акции Oracle... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:56
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет умеренно позитивную оценку акций МТС-банка с целевой ценой 1800 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. МТС-банк опубликовал смешанные финансовые результаты за 9 месяцев и III квартал 2025 года. По оценке экспертов, банк... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:32
инам" отозвал торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей". Причины отзыва идеи брокер не прокомментировал. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:05
Рост заимствований Минфина и осторожность Банка России в вопросе ключевой ставки тормозят подъем рынка рублевых гособлигаций, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. После крайне успешных аукционов Минфина на прошлой неделе, когда состоялось размещение рекордных объемов (флоатеры ОФЗ 29028... читать дальше
.19 ноября 2025 года 15:58
Москва. 19 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже днем в среду; рубль укрепился на биржевых торгах 19 ноября, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона. читать дальше
.19 ноября 2025 года 15:31
Значимые драйверы для роста котировок акций "Газпром нефти" все еще отсутствуют, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент в санкционных условиях столкнулся с падением прибыли и сокращением дивидендных выплат, отмечает эксперт. Так, на данный... читать дальше
.19 ноября 2025 года 14:55
Акции ПАО "Юнипро" в целом являются защитной позицией в инвестиционном портфеле, считают аналитики компании "АКБФ". Эмитент - один из самых эффективных игроков теплогенерации в РФ, констатируют эксперты: по итогам 2024 года чистая прибыль выросла на 44,8% (до 31,93 млрд руб.), а EBITDA - на 11%... читать дальше
.19 ноября 2025 года 14:19
"Цифра брокер" рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 750 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО. Отчетность выглядит слабыми и в целом отражает... читать дальше
.19 ноября 2025 года 13:30
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 1331 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент по итогам 2024 года показал... читать дальше
.19 ноября 2025 года 12:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент опубликовал довольно хорошие результаты за III квартал 2025 года по МСФО, несмотря на замедление динамики выручки,... читать дальше
.19 ноября 2025 года 12:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), прогнозная стоимость составляет 31 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. ООО "Торговый дом ММК" (входит в ПАО... читать дальше
