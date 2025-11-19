.
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков  /  Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Более половины компаний подверглись хакерским атакам за последний год
За год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак...
 
В РФ 50% продаваемых китайских машин к 2026 г. будут местной сборки
Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в РФ, вероятно, будут российской сборки, прогнозируют в «Газпромбанк Автолизинге». По итогам октября, по подсчетам компании, доля таких машин в структуре продаж китайского автопрома...
 
19 ноября 2025 года 18:07

Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Промомед" привлекательны для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Фармацевтическая группа "Промомед" представила предварительные данные по выручке по итогам девяти месяцев 2025 года. Совокупная выручка Группы за отчетный период выросла на 78% к аналогичному периоду 2024 года и достигла 19 млрд рублей. По оценкам экспертов, темп роста выручки "Промомед" в шесть раз превысил темп роста всего фармацевтического рынка в стоимостном выражении, который составил 12,6% (по данным IQVIA).

"Промомед" представил сильные результаты по итогам девяти месяцев 2025 года, значительно превысив темпы роста рынка и подтвердив свой прогноз роста финансовых показателей в 2025 году, - пишут аналитики сервиса. - За 9 месяцев 2025 года было получено 18 новых патентов и выведено на рынок несколько инновационных препаратов, включая "Велгия ЭКО", "Райтбуфен", "Мигрениум Нео" и "Амбервин Пульмо". Акции "Промомеда" являются привлекательными для долгосрочного инвестора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
