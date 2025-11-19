"Финам" повысил до "держать" рекомендацию для акций Oracle

"Финам" повысил с "продавать" до "держать" рекомендацию для акций Oracle Corp. и сохранил целевую цену на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал роста на 3,54%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на неплохие фундаментальные показатели, в последние два месяца акции Oracle подверглись значительному давлению, - пишет аналитик Дмитрий Лозовой. - На фоне общей коррекции в секторах IT и искусственного интеллекта котировки снизились, нивелировав краткосрочный перегрев, вызванный хайпом вокруг компании. Мы считаем, что текущая просадка создала отличную возможность для закрытия шортов".

Oracle Corp. - американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, а также лицензионного и облачного корпоративного ПО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.