Рубль умеренно укрепился днем в среду, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона

Москва. 19 ноября. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже днем в среду; рубль укрепился на биржевых торгах 19 ноября, отыгрывая улучшение внешнего геополитического фона.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,33 руб., что на 5 копеек (или на 0,44%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 5,1 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск снизилась относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,37%, до 80,91 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подешевел на 0,29%, до 93,74 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", росту курса нацвалюты способствуют, прежде всего, надежды участников рынка на возможный прогресс в переговорах по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Вместе с тем падающие мировые цены на нефть сдерживают укрепление рубля.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что к концу ноября можно будет согласовать рамки будущего соглашения по украинскому урегулированию, сообщило в среду Politico со ссылкой на источники. "Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США ожидают согласования рамок урегулирования конфликта на Украине - всеми участниками - к концу этого месяца, и возможно, уже на этой неделе", - передает портал.

Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на американских и российских представителей, что администрация Трампа тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования. По данным собеседников портала, план состоит из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Американский чиновник сообщил изданию, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который руководит разработкой плана, подробно обсудил его со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в ходе его визита в Майами в конце октября.

В свою очередь Дмитриев в беседе с Axios выразил оптимизм по поводу шансов сделки на успех. По его мнению, в отличие от предыдущих попыток, на этот раз "мы чувствуем, что позиция России действительно услышана".

Портал отмечает, что Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку.

Украинский источник подтвердил Axios, что Уиткофф обсудил новый план с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких-либо новостей в отношении переговоров РФ и США по урегулированию на Украине. На просьбу журналистов прокомментировать публикацию в Axios о том, что США консультируются с РФ, чтобы разработать план по урегулированию на Украине, Песков сказал: "Нет, пока в данном случае никаких новаций, о которых можно было бы вам сообщить, нет".

Мировые цены на нефть заметно падают днем в среду на новых сигналах избытка предложения на мировом рынке, нивелирующих опасения относительно геополитических рисков. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $63,69 за баррель, что на 1,85% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,88%, до $59,6 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали уверенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе - на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, по информации API, также увеличились. Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы министерством энергетики в 18:30 мск в среду.

Нефтяные трейдеры продолжают также следить за информацией, касающейся экспорта российской нефти после введения Вашингтоном санкций в отношении "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на сворачивание операций с подпавшими под санкции компаниями, срок ее действия истекает 21 ноября.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), во вторник рубль продолжил показывать боковую динамику. "Геополитические новости, заметно повлиявшие на улучшение ситуации на отечественном фондовом рынке, не оказали выраженного влияния на валютный рынок. Сегодня же рубль уже умеренно укрепляется, в результате чего курс китайского юаня опустился до 11,33 руб./юань. Тем не менее, рынок все еще не вышел из бокового диапазона в 11,3-11,5 руб./юань, опустившись лишь ближе к нижней его границе. Для более активного движения курса рубля в ту или иную строну нужны все же более значимые или более определенные факторы", - полагают аналитики.

"На внутреннем валютном рынке продолжается консолидация рубля, в результате чего пара "юань/рубль" во вторник удержала позиции в верхней половине диапазона 11,0-11,5 рубля, прибавив по итогам торгов всего 0,1% и закончив сессию в районе 11,38 рубля. В рамках торгов среды мы не ожидаем существенного смещения позиция пары "юань/рубль", в результате чего верхняя половина нашего целевого диапазона 11,0-11,5 рубля останется актуальной для китайской валюты", - считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.