"КИТ Финанс Брокер" сохраняет умеренно позитивную оценку акций МТС-банка с целевой ценой 1800 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

МТС-банк опубликовал смешанные финансовые результаты за 9 месяцев и III квартал 2025 года. По оценке экспертов, банк продолжает восстанавливаться после слабого первого полугодия: в третьем квартале существенно улучшились маржа, операционная эффективность и прибыль. Одновременно сохраняется давление высокой стоимости фондирования, ослабление комиссионного бизнеса и сокращение розничного кредитного портфеля. По мнению аналитиков, ключевую поддержку результатам оказал крупный портфель ОФЗ, приобретенный весной 2025 года.

"Финансовые результаты МТС-банка демонстрируют гибкость бизнес-модели в условиях жесткой ДКП, - пишут стратеги "КИТ Финанс Брокера". - Банк показал мощную динамику восстановления прибыли и рентабельности в III квартале (ROE 24,4%), компенсируя слабость первого полугодия. Рост чистой процентной маржи, высокая доходность портфеля ценных бумаг (296 млрд руб.), и результативность операций с FX стали ключевыми источниками улучшения прибыли, несмотря на снижение розничного кредитования".

Эксперты подчеркивают, что основной потенциал акций раскрывается в сценарии снижения ключевой ставки в 2026 году, что приведет к:

- Дальнейшему росту прибыли от портфеля ОФЗ и корпоративных облигаций.

- Снижению стоимости риска и частичному расформированию резервов в прибыль.

- Возобновлению роста кредитного портфеля при смягчении макропруденциальных ограничений.

"На текущих уровнях акции торгуются по P/E25 около 3,9x, что отражает осторожные ожидания рынка и высокую чувствительность прибыли к процентному циклу, - указывают аналитики. - Мультипликатор P/B 0,38x указывает на значительный дисконт к балансу, создавая потенциал переоценки в случае реализации позитивного сценария смягчения ДКП".

