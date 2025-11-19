.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" отозвал торговую идею: продавать акции МТС-банка с целью 1147 руб
.
19 ноября 2025 года 16:32
"Финам" отозвал торговую идею: продавать акции МТС-банка с целью 1147 руб
"Финам" отозвал торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей". Причины отзыва идеи брокер не прокомментировал. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МТС/БАНК-ИНВЕСТИДЕЯ-ОТЗЫВ
.
19 ноября 2025 года 16:05
Рост заимствований Минфина и осторожность Банка России в вопросе ключевой ставки тормозят подъем рынка рублевых гособлигаций, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. После крайне успешных аукционов Минфина на прошлой неделе, когда состоялось размещение рекордных объемов (флоатеры ОФЗ 29028... читать дальше
.19 ноября 2025 года 15:31
Значимые драйверы для роста котировок акций "Газпром нефти" все еще отсутствуют, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент в санкционных условиях столкнулся с падением прибыли и сокращением дивидендных выплат, отмечает эксперт. Так, на данный... читать дальше
.19 ноября 2025 года 14:55
Акции ПАО "Юнипро" в целом являются защитной позицией в инвестиционном портфеле, считают аналитики компании "АКБФ". Эмитент - один из самых эффективных игроков теплогенерации в РФ, констатируют эксперты: по итогам 2024 года чистая прибыль выросла на 44,8% (до 31,93 млрд руб.), а EBITDA - на 11%... читать дальше
.19 ноября 2025 года 14:19
"Цифра брокер" рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 750 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО. Отчетность выглядит слабыми и в целом отражает... читать дальше
.19 ноября 2025 года 13:30
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 1331 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент по итогам 2024 года показал... читать дальше
.19 ноября 2025 года 12:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент опубликовал довольно хорошие результаты за III квартал 2025 года по МСФО, несмотря на замедление динамики выручки,... читать дальше
.19 ноября 2025 года 12:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), прогнозная стоимость составляет 31 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. ООО "Торговый дом ММК" (входит в ПАО... читать дальше
.19 ноября 2025 года 11:47
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на горизонте года составляет 3800 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Марьяны Лазаричевой. Главным драйвером роста для компании в основном бизнесе остается ценообразование. При стагнации клиентской базы... читать дальше
.19 ноября 2025 года 11:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Промомед", бумаги в настоящее время недооценены рынком, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал 2025 года. "Сохраняем "позитивный" взгляд. Считаем, что... читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:52
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Соллерс" с 950 рублей до 860 рублей за штуку (что предполагает потенциал роста 60% от текущего уровня на горизонте до конца 2026 года), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Александра... читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:30
Российский фондовый рынок в среду утром выглядит готовым к развитию сдержанного роста в ожидании геополитических новостей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "На корпоративном фронте интерес к иностранным активам "ЛУКОЙЛа" при этом сохраняется, а среди... читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:30
Рубль утром практически не изменился к юаню на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением
Москва. 19 ноября. Китайский юань лишь слегка снизился на Московской бирже утром в среду; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 19 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением. читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:18
Закрепление индекса Мосбиржи выше 2600 пунктов без дополнительных драйверов маловероятно, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. "Скорее всего, при приближении к данной отметке спекулянты начнут фиксировать небольшую прибыль, что потащит котировки... читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:01
Курс валютной пары юань/рубль может удержать позиции в диапазоне 11-11,5 рубля за юань до конца текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Мы не ожидаем существенного смещения позиций пары юань/рубль на торгах в среду, в результате... читать дальше
.19 ноября 2025 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 19 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.