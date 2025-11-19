Значимых драйверов для роста цены акций "Газпром нефти" нет - "Велес Капитал"

Значимые драйверы для роста котировок акций "Газпром нефти" все еще отсутствуют, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Эмитент в санкционных условиях столкнулся с падением прибыли и сокращением дивидендных выплат, отмечает эксперт. Так, на данный момент известно, что чистая прибыль "Газпром нефти" за 9М25 по РСБУ упала на 45% г/г, выручка сократилась на 10,8%, а поступления от продаж снизились в 2,1 раза.

Финансовые результаты предупреждают об ухудшении дивидендных перспектив компании по итогам 2025 года, обращает внимание Кожухова.

"С технической точки зрения акции "Газпром нефти" все еще выглядят слабо и не подают сигналов разворота основного нисходящего тренда, который в краткосрочном периоде остается актуальным как минимум при положении бумаг ниже 500 руб., - пишет аналитик "Велес Капитала" в обзоре. - Среднесрочно котировки на недельном графике продолжают формирование "бычьих" дивергенций с гистограммой MACD, что свидетельствует об их готовности к отскокам наверх, которые в последние месяцы, однако, носили краткосрочный коррекционный характер".

Среднесрочные перспективы, по мнению эксперта инвесткомпании, могут улучшиться при стабилизации цены акций выше 555 руб. что, вероятно, будет сопровождаться более оптимистичным геополитическим фоном и более высокими ценами на нефть или более слабым рублем.

"Пока же акции "Газпром нефти" не выглядят перепроданными, в связи с чем можно говорить о рисках пробоя недавнего минимума на уровне 452 руб. и стремления к 400 руб. Дальнейшее снижение может происходить в условиях непростой ситуации в нефтяном секторе РФ в целом и отсутствия значимых корпоративных драйверов для роста", - пишет Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.