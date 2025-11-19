Акции Юнипро - защитная позиция в портфеле - "АКБФ"

Акции ПАО "Юнипро" в целом являются защитной позицией в инвестиционном портфеле, считают аналитики компании "АКБФ".

Эмитент - один из самых эффективных игроков теплогенерации в РФ, констатируют эксперты: по итогам 2024 года чистая прибыль выросла на 44,8% (до 31,93 млрд руб.), а EBITDA - на 11% (до 49,11 млрд руб.). В первом полугодии 2025 года компания сохранила устойчивость даже на фоне слабой макроэкономики, отмечают они.

"Юнипро" не имеет долговой нагрузки, располагает высокой ликвидностью и участвует в масштабной модернизации мощностей: объем инвестпрограммы до 2031 года - 327,1 млрд руб. При этом власти обсуждают повышение тарифов на мощность, что может дать прирост EBITDA на 3-10%, обращают внимание аналитики инвесткомпании.

"Сильные финансовые мультипликаторы, реальная дивдоходность на уровне 2%, устойчивость к внешним шокам и перспективы отраслевой поддержки делают бумаги "Юнипро" "защитной" позицией в портфеле. Однако сохраняется 50%-ный дисконт из-за нерешенного вопроса с Uniper и неопределенности по будущим дивидендам", - пишут эксперты в обзоре.

