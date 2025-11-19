"Цифра брокер" рекомендует покупать акции Европлана с прогнозной ценой 750 руб

"Цифра брокер" рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 750 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО.

Отчетность выглядит слабыми и в целом отражает давление, которое высокая ключевая ставка ЦБ РФ продолжает оказывать на лизинговый сектор, констатируют эксперты.

Компания столкнулась с заметным снижением процентного дохода - закономерным последствием роста стоимости фондирования. На этом фоне резко увеличились расходы на резервы: здесь сыграли роль и охлаждение спроса, и повышенные убытки по сделкам с минимальными авансами.

"Сокращение лизингового портфеля указывает на осторожность клиентов и снижение деловой активности, однако мы считаем, что в случае более выраженного снижения ставки может проявиться отложенный спрос - это создаст условия для разворота динамики и постепенного восстановления портфеля, - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - Отдельно стоит отметить новость о покупке компании Альфа-банком. Пока рано говорить о стратегическом эффекте сделки: она способна как усилить позиции "Европлана", так и привести к пересмотру текущей бизнес-модели. Оценивать влияние можно будет только после появления первых интеграционных шагов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.