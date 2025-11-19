.
Мнения аналитиков
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Более половины компаний подверглись хакерским атакам за последний год
За год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак...
 
В РФ 50% продаваемых китайских машин к 2026 г. будут местной сборки
Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в РФ, вероятно, будут российской сборки, прогнозируют в «Газпромбанк Автолизинге». По итогам октября, по подсчетам компании, доля таких машин в структуре продаж китайского автопрома...
 
19 ноября 2025 года 13:30

"Финам" открыл торговую идею: продавать акции МТС-банка с целью 1147 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 1331 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент по итогам 2024 года показал рост операционных доходов и чистой прибыли, что отражает успешное масштабирование бизнеса. Однако уже в первом квартале 2025 года чистая прибыль резко сократилась после сильного прошлого года на фоне высокой ключевой ставки и роста стоимости фондирования, - отмечают аналитики. - Дополнительным источником рисков стали санкции США и новый пакет санкций ЕС с ограничениями на транзакции с банком, что усложняет работу с зарубежными контрагентами".

"С технической точки зрения при попытке пробоя нисходящего тренда акция демонстрирует слабость: недавняя зона консолидации и ближайший уровень поддержки были пробиты вниз. Усиление давления продавцов и текущая структура движения цены указывают на высокую вероятность продолжения снижения. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 1331 руб., риск на портфель составит 0,34%", - указывают в "Финаме".

МТС-банк - универсальный российский банк из экосистемы МТС, работающий с розничными и корпоративными клиентами и делающий акцент на цифровых сервисах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
.
.