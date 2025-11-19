Нефтяные цены опускаются

Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились во вторник четвертые торги подряд. Фондовые индексы стран АТР умеренно снижаются в среду. Цены на нефть снижаются в среду утром, Brent торгуется у $64,7 за баррель.

Фондовые индексы США снизились во вторник, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили " в минусе" четвертые торги подряд.

Трейдеры по-прежнему не склонны к риску на фоне возобновившихся опасений по поводу завышенной стоимости акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом и технологиями, в преддверии публикации квартальной отчетности Nvidia, которая запланирована после закрытия рынка 19 ноября.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) уменьшились на 2,8%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 1%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,1%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 4,3%, Micron Technology Inc. - на 5,6%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 0,6%.

Бумаги Home Depot Inc. (SPB: HD) упали в цене на 6% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта ухудшил прогноз прибыли и выручки на текущий фингод, который завершится в январе.

Европейская комиссия начала три расследования деятельности облачных сервисов Amazon Web Services (AWS) от компании Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Azure от Microsoft Corp. (SPB: MSFT) в рамках закона о цифровых рынках. Кроме того, аналитики Rothschild & Co Redburn ухудшили рекомендации для акций Microsoft и Amazon до "нейтрального уровня" с "покупать". Стоимость первой компании уменьшилась на 2,7%, второй - на 4,4%.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подешевели на 1,9%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 2,4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,1%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 0,7%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%.

В то же время цена акций Medtronic поднялась на 4,7% - до максимума за 3,5 года. Один из крупнейших производителей медицинского оборудования в мире по итогам квартала, завершившегося 24 октября, получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий экспертов.

Котировки акций Tutor Perini выросли на 2,9%. Строительная компания объявила о начале выплаты квартальных дивидендов, установив их на уровне 6 центов на акцию, а также объявила программу buyback объемом $200 млн.

Бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) подорожали на 3,8%, Verizon Communications (SPB: VZ) - на 1,2%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3,5%, Albemarle Corp. - на 3,1%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 0,8%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) практически не изменились в цене.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 18 октября, составило 232 тыс., сообщило министерство труда во вторник. За три предыдущих недели данные не публиковались из-за шатдауна. На неделе, завершившейся 20 сентября, число заявок равнялось 219 тыс.

Количество рабочих мест в частном секторе США за период в четыре недели по 1 ноября сокращалось в среднем на 2,5 тыс. в неделю, по данным независимого поставщика аналитики по рынку труда ADP Research. В предыдущем отчете сообщалось, что занятость в стране за четыре недели по 25 октября снижалась в среднем на 11,25 тыс. в неделю.

Заказы промышленных предприятий США в августе увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до $612 млрд, сообщило министерство торговли. Показатель вырос впервые за три месяца, а темпы роста совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным Trading Economics.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 498,5 пункта (на 1,07%) и составил 46091,74 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 55,09 пункта (на 0,83%) - до 6617,32 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 275,23 пункта (на 1,21%) и завершил сессию на отметке 22432,85 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно опускаются утром в среду, инвесторы оценивают статданные из Японии и отчетность крупных китайских компаний.

Также внимание рынка направлено на статданные из США, которые позволяют оценить состояние американской экономики и спрогнозировать действия Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайшем заседании. В последнее время инвесторы все меньше верят в снижение ставки в декабре, оценивая такую вероятность менее чем в 50% против почти 90% месяц назад.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:18 мск понизилось на 0,1%.

Как стало известно в среду, объем заказов на промышленное оборудование в Японии в сентябре увеличился на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0,9% в августе. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 2,5%. В годовом выражении показатель подскочил на 11,6%, вдвое лучше прогнозов и максимально с апреля 2022 года.

В число лидеров снижения на бирже в Токио входят бумаги Sumco Corp, Disco Corp, Renesas Electronics и Konica Minolta, дешевеющие более чем на 3%.

Тем временем цена акций Aeon растет на 4,5%, Toho Co. - на 4,4%, Marui Group - на 3,3%, Obayashi Corp - на 3,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,14%, гонконгский Hang Seng - на 0,49%.

На Гонконгской фондовой бирже лидером снижения являются бумаги Xiaomi (SPB: 1810), падающие на 4,5%, хотя китайский производитель потребительской электроники и электромобилей увеличил чистую прибыль в третьем квартале в 2,3 раза, при этом все основные показатели превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Techtronic Industries, Pop Mart International и CSPC Pharmaceutical опускаются на 2,8%, Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%.

Между тем бумаги энергетических компаний активно дорожают, в том числе China Petroleum & Chemical Corp. - на 3,2%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,2%, CNOOC Ltd. - на 1,8%.

Акции Baidu Inc. (SPB: BIDU) дешевеют на 0,4%. Китайский интернет-гигант зафиксировал чистый убыток в третьем квартале 2025 года из-за разовых списаний, при этом его выручка снизилась.

Южнокорейский индекс Kospi понизился на 0,6%.

Рыночная стоимость крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics сократилась на 1,2%, авиаперевозчика Korean Air Lines - повысилась на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.

Капитализация горнодобывающей компании BHP увеличилась на 0,6%, Rio Tinto - уменьшилась на 0,1%. Тем временем цена акций Nufarm Ltd подскочила более чем на 10%.

Цены на нефть опускаются на новых сигналах избытка предложения на мировом рынке.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали уверенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе - на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, по информации API, также увеличились.

Данные API указывают на слабый спрос и "медвежий" прогноз для цен на нефть, отмечают аналитики китайской брокерской компании Haitong Futures.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы министерством энергетики страны в 18:30 мск в среду.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $64,74 за баррель, что на $0,15 (0,23%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,69 (1,07%), до $64,89 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,11 (0,18%), до $60,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,83 (1,39%), до $60,74 за баррель.

Рынок ждет возобновления публикации статданных по экономике США, а также продолжает следить за информацией, касающейся экспорта российской нефти.

"Трейдеры занимают осторожную позицию в преддверии публикации Штатами экономической статистики, которая может определить следующий шаг Федеральной резервной системы в денежно-кредитной политике, - отмечают аналитики ANZ Research. - Ожидания перебоев в поставках российской нефти сохраняются".