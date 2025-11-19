Рубль утром практически не изменился к юаню на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением

Москва. 19 ноября. Китайский юань лишь слегка снизился на Московской бирже утром в среду; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 19 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,365 руб. (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,6 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"На внутреннем валютном рынке продолжается консолидация рубля, в результате чего пара "юань/рубль" во вторник удержала позиции в верхней половине диапазона 11,0-11,5 рубля, прибавив по итогам торгов всего 0,1% и закончив сессию в районе 11,38 рубля. В рамках торгов среды мы не ожидаем существенного смещения позиция пары "юань/рубль", в результате чего верхняя половина нашего целевого диапазона 11,0-11,5 рубля останется актуальной для китайской валюты. При этом она может попробовать сделать шаг к верхней границе данного коридора, которая выступает ближайшим сопротивлением", - считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Мировые цены на нефть опускаются на новых сигналах избытка предложения на мировом рынке. Рынок ждет возобновления публикации статданных по экономике США, а также продолжает следить за информацией, касающейся экспорта российской нефти. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $64,61 за баррель, что на 0,43% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на 1,07%, до $64,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени также на 0,43%, до $60,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,39%, до $60,74 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали уверенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе - на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, по информации API, также увеличились. Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы министерством энергетики страны в 18:30 мск в среду.

Администрация президента США Дональда Трампа тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования, сообщает Axios со ссылкой на официальных американских и российских представителей. По данным собеседников портала, план состоит из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Американский чиновник сообщил изданию, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который руководит разработкой плана, подробно обсудил его со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в ходе его визита в Майами в конце октября.

В свою очередь Дмитриев в беседе с Axios выразил оптимизм по поводу шансов сделки на успех. По его мнению, в отличие от предыдущих попыток, на этот раз "мы чувствуем, что позиция России действительно услышана".

Портал отмечает, что Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку.

Украинский источник подтвердил Axios, что Уиткофф обсудил новый план с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами.