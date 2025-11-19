.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
Более половины компаний подверглись хакерским атакам за последний год
За год, прошедший с октября 2024 г. до конца сентября 2025 г., доля атак, в которых хакерам удалось полностью или частично зашифровать инфраструктуру или вывести из работы критически важные сервисы, достигла 55%. В годовом выражении доля таких атак...
 
В РФ 50% продаваемых китайских машин к 2026 г. будут местной сборки
Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в РФ, вероятно, будут российской сборки, прогнозируют в «Газпромбанк Автолизинге». По итогам октября, по подсчетам компании, доля таких машин в структуре продаж китайского автопрома...
 
19 ноября 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 19 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Администрация президента США Трампа тайно консультируется с Россией, разрабатывая новый план украинского урегулирования, сообщает Axios со ссылкой на официальных американских и российских представителей. По данным собеседников портала, план состоит из 28 пунктов по четырем основным составляющим: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Американский чиновник сообщил изданию, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который руководит разработкой плана, подробно обсудил его со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в ходе его визита в Майами в конце октября.

В свою очередь Дмитриев в беседе с Axios выразил оптимизм по поводу шансов сделки на успех. По его мнению, в отличие от предыдущих попыток, на этот раз "мы чувствуем, что позиция России действительно услышана".

Портал отмечает, что Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку.

Украинский источник подтвердил Axios, что Уиткофф обсудил новый план с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым на встрече в начале этой недели в Майами.

Заметный рост российского рынка акций во вторник вызвали сообщения западных СМИ относительного того, что президент Украины Владимир Зеленский планирует 19 ноября посетить Турцию, где, возможно, состоится его встреча со спецпосланником президента США Уиткоффом для обсуждения планов урегулирования конфликта вокруг Украины.

Фондовые индексы США снизились во вторник, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили " в минусе" четвертые торги подряд. Трейдеры по-прежнему не склонны к риску на фоне возобновившихся опасений по поводу завышенной стоимости акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом и технологиями, в преддверии публикации квартальной отчетности Nvidia, которая запланирована после закрытия рынка 19 ноября.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 18 октября, составило 232 тыс., сообщило министерство труда во вторник. За три предыдущих недели данные не публиковались из-за шатдауна. На неделе, завершившейся 20 сентября, число заявок равнялось 219 тыс. Заказы промышленных предприятий США в августе увеличились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до $612 млрд, сообщило министерство торговли. Показатель вырос впервые за три месяца, а темпы роста совпали с консенсус-прогнозом аналитиков.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно опускаются утром в среду, инвесторы оценивают статданные из Японии и отчетность крупных китайских компаний. Также внимание рынка направлено на статданные из США, которые позволяют оценить состояние американской экономики и спрогнозировать действия Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайшем заседании. В последнее время инвесторы все меньше верят в снижение ставки в декабре, оценивая такую вероятность менее чем в 50% против почти 90% месяц назад.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:18 мск понизилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,14%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi упал на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются на новых сигналах избытка предложения на мировом рынке. Рынок ждет возобновления публикации статданных по экономике США, а также продолжает следить за информацией, касающейся экспорта российской нефти. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $64,77 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на 1,07%, до $64,89 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,16%, до $60,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 1,39%, до $60,74 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные в ночь на среду, показали уверенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе - на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов, по информации API, также увеличились. Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы министерством энергетики страны в 18:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,51 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,647 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 ноября снизился всего на 0,04% и составил 118,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 1188,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-01R" (+0,64%), "Почта России БО-002P-02" (+0,57%) и "РЖД-001P-20R" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-1,44%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,53%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 40 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред 145 базисных пунктов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "Эталон-финанс" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 002P-04 на уровне 10 млрд рублей. Изначально объем выпуска заявлялся как "не менее 1,5 млрд рублей". Финальный ориентир ставки купона - 20% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых. Купоны ежемесячные, фиксированные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 ноября. Техразмещение запланировано на 21 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Борец капитал" 20 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года и фиксированными купонами и 2-летний флоатер серии 001Р-04. Общий планируемый объем займов составит не более 8 млрд рублей, купоны по ним ежемесячные. Ориентир ставки облигаций серии 001Р-03 - не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. По флоатеру серии 001Р-04 ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - не выше 2,9% годовых. Техразмещение запланировано на 24 ноября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, флоатер - только для квалинвесторов.

ООО "Газпром капитал" 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-003Р-07 со сроком обращения 3,5 года объемом от 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 160 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "реСтор" (розничная сеть магазинов техники и электроники, работает под брендом restore:) 26 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 21,94% годовых. Техразмещение запланировано на 1 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N 6.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 28 ноября планирует провести сбор заявок на два 2-летних выпуска облигаций общим объемом 3 млрд рублей - серий БО-П18 и БО-П19. Предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона по выпуску БО-П18 - не выше 17,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,97% годовых. По выпуску БО-П19 будут выплачиваться переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 325 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам без ограничений, флоатер - после прохождения теста.

ООО "СФО ГПБ-СПК" продляет до 16:00 мск 3 декабря сбор заявок на облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов Газпромбанка (MOEX: GZPR), серии А2 объемом 7 млрд рублей. Книга заявок была открыта с 15:00 мск 7 ноября и планировалось, что она закроется в 16:00 мск 19 ноября. Оригинатор выпуска, а также организатор и агент по размещению - Газпромбанк. Предельная дата погашения - 26 ноября 2033 года, прогнозируемый срок погашения с учетом амортизации - около 1,8 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, ей соответствует доходность на прогнозируемом сроке погашения в размере 17,8% годовых. Купоны будут выплачиваться 26 числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года. Техразмещение переносится с 21 ноября на 5 декабря. Принять участие в размещении может неограниченный круг инвесторов, включая неквалифицированных, прошедших тестирование. Одновременно с выпуском серии А2 будет размещаться выпуск серии Б2 на 1,75 млрд рублей в пользу Газпромбанка.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) 10 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на два выпуска облигаций: серии 003P-02 с фиксированными купонами и сроком обращения 3,3 года и 2-летний флоатер серии 003P-03. Совокупный объем займов планируется в размере до 20 млрд рублей, купоны ежемесячные. Ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 3,3 года + 275 базисных пунктов. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не более 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставки 37-40-го купонов облигаций серии 001Р-01, а также ставки 17-18-го купонов облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на уровне 8% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-01 на 600 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Оба десятилетних выпуска бондов серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 300 млрд рублей каждый были размещены в декабре 2017 года. Ставки текущих купонов по всем данным выпускам - 15% годовых.

ПАО "Россети" (MOEX: FEES) установило ставки 33-36-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 12% годовых. Компания разместила выпуск объемом 7 млрд рублей со сроком обращения 35 лет в декабре 2017 года.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 44-го купона облигаций 1-й серии на уровне 26,06% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


