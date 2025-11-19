Прогнозная цена акций HeadHunter - 3800 руб. - "Т-Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на горизонте года составляет 3800 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Марьяны Лазаричевой.

Главным драйвером роста для компании в основном бизнесе остается ценообразование. При стагнации клиентской базы именно дальнейшая индексация стоимости услуг будет определять траекторию роста в 2026 году, - отмечает эксперт. - Несмотря на слабую динамику в ключевом сегменте, HeadHunter продолжает активно развивать направление HR Tech. Также компания приобрела 26% в проекте "Моя смена" (сервисе для временных подработок)".

Дивиденды остаются важной частью инвестиционного кейса HeadHunter, указывает Лазаричева. Компания по-прежнему планирует выплачивать их дважды в год. Итоговый дивиденд за 2025 год может составить около 230 рублей на акцию - также около 8% доходности, обращает внимание аналитик.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги HeadHunter и считаем их интересной идеей на долгосрочном горизонте. Наша целевая цена на год вперед - 3800 рублей за штуку", - пишет эксперт брокера.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.