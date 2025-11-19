"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Промомеда

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Промомед", бумаги в настоящее время недооценены рынком, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал 2025 года.

"Сохраняем "позитивный" взгляд. Считаем, что бумага на текущих уровнях недооценена, учитывая продолжение роста в ближайшие годы. Особое внимание требует фактор расходов, поскольку рост прибыли в 2025 году также во многом будет зависеть от издержек, - указывает эксперт инвесткомпании. - Часть выручки "Промомеда" приходится на продажи по тендерам и госзакупкам в IV квартале текущего года, что не позволит нам до начала 2026 года быть до конца уверенными в конечном результате".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.