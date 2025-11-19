Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций Соллерса до 860 руб

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Соллерс" с 950 рублей до 860 рублей за штуку (что предполагает потенциал роста 60% от текущего уровня на горизонте до конца 2026 года), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Александра Гайды.

"Уточнив наши прогнозы с учетом данных по рынку за 10М25, мы снижаем целевую цену по акциям эмитента до 860 руб. за штуку, оставляя при этом рейтинг "покупать". Мы ожидаем восстановления автомобильного рынка РФ в следующем году, что создаст условия для улучшения показателей "Соллерса", - пишет эксперт. - Финансовые результаты за 1П25 отразили не лучшее состояние сектора, но локализация автокомпонентов и развитие новых линеек формируют основу для роста. Если Mazda не воспользуется опционом на обратный выкуп своей доли в СП, которая в таком случае достанется "Соллерс" почти что даром, это станет дополнительным позитивным для бумаги фактором на коротком горизонте".

Указывает Гайда и возможные риски: рост ставок по автокредитам; проблемы с логистикой; падение реальных доходов населения.

