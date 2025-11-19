Рынок акций РФ может показать сдержанный рост в среду утром - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок в среду утром выглядит готовым к развитию сдержанного роста в ожидании геополитических новостей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"На корпоративном фронте интерес к иностранным активам "ЛУКОЙЛа" при этом сохраняется, а среди возможных покупателей значатся ExxonMobil, Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co. и Carlyle Group", - отмечает эксперт в комментарии.

Опасность для настроений в РФ по-прежнему представляют риски вторичных санкций против покупателей российских энергоресурсов, а также конфискация российских активов, которую продолжают обсуждать в Европе, указывает Кожухова.

Среднесрочные настроения в акциях на данный момент все еще склоняются в сторону "медвежьих", полагает она.

