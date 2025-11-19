.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ПИКа
.
19 ноября 2025 года 09:16
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ПИКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Девелопер раскрыл результаты голосования по вопросу об обратном сплите: участие в собрании приняли владельцы 57,8% акций, из них всего 7% проголосовали за. То есть в общей сложности владельцы всего 4,1% акций высказались в поддержку инициативы. Также эмитент сообщил, что согласовал с Московской биржей срок и график разработки новой дивидендной политики - апрель 2026 года. "Очевидно, что рынок с оптимизмом отреагировал на новости. Именно эти два фактора заметно давили на акции "ПИК" в последние недели. Однако разработка новой дивполитики еще не значит возврат выплат - компания не платит дивиденды с 2021 года, хотя старая политика еще в силе, - указывают эксперты. - У нас "позитивный" взгляд на акции, и отказ застройщика от обратного сплита в целом его подтверждает". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
19 ноября 2025 года 16:32
инам" отозвал торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей". Причины отзыва идеи брокер не прокомментировал. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей... читать дальше
.19 ноября 2025 года 16:05
Рост заимствований Минфина и осторожность Банка России в вопросе ключевой ставки тормозят подъем рынка рублевых гособлигаций, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка. После крайне успешных аукционов Минфина на прошлой неделе, когда состоялось размещение рекордных объемов (флоатеры ОФЗ 29028... читать дальше
.19 ноября 2025 года 15:31
Значимые драйверы для роста котировок акций "Газпром нефти" все еще отсутствуют, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент в санкционных условиях столкнулся с падением прибыли и сокращением дивидендных выплат, отмечает эксперт. Так, на данный... читать дальше
.19 ноября 2025 года 14:55
Акции ПАО "Юнипро" в целом являются защитной позицией в инвестиционном портфеле, считают аналитики компании "АКБФ". Эмитент - один из самых эффективных игроков теплогенерации в РФ, констатируют эксперты: по итогам 2024 года чистая прибыль выросла на 44,8% (до 31,93 млрд руб.), а EBITDA - на 11%... читать дальше
.19 ноября 2025 года 14:19
"Цифра брокер" рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 750 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года по МСФО. Отчетность выглядит слабыми и в целом отражает... читать дальше
.19 ноября 2025 года 13:30
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции МТС-банка с целью 1147 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 1331 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент по итогам 2024 года показал... читать дальше
.19 ноября 2025 года 12:58
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру"), сообщается в материале аналитика Андрея Шарова. Эмитент опубликовал довольно хорошие результаты за III квартал 2025 года по МСФО, несмотря на замедление динамики выручки,... читать дальше
.19 ноября 2025 года 12:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), прогнозная стоимость составляет 31 рубль за штуку, сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. ООО "Торговый дом ММК" (входит в ПАО... читать дальше
.19 ноября 2025 года 11:47
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на горизонте года составляет 3800 рублей за штуку, говорится в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Марьяны Лазаричевой. Главным драйвером роста для компании в основном бизнесе остается ценообразование. При стагнации клиентской базы... читать дальше
.19 ноября 2025 года 11:26
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Промомед", бумаги в настоящее время недооценены рынком, говорится в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал операционные результаты за III квартал 2025 года. "Сохраняем "позитивный" взгляд. Считаем, что... читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:52
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Соллерс" с 950 рублей до 860 рублей за штуку (что предполагает потенциал роста 60% от текущего уровня на горизонте до конца 2026 года), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Александра... читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:30
Российский фондовый рынок в среду утром выглядит готовым к развитию сдержанного роста в ожидании геополитических новостей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "На корпоративном фронте интерес к иностранным активам "ЛУКОЙЛа" при этом сохраняется, а среди... читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:30
Рубль утром практически не изменился к юаню на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением
Москва. 19 ноября. Китайский юань лишь слегка снизился на Московской бирже утром в среду; рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 19 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением. читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:18
Закрепление индекса Мосбиржи выше 2600 пунктов без дополнительных драйверов маловероятно, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова. "Скорее всего, при приближении к данной отметке спекулянты начнут фиксировать небольшую прибыль, что потащит котировки... читать дальше
.19 ноября 2025 года 10:01
Курс валютной пары юань/рубль может удержать позиции в диапазоне 11-11,5 рубля за юань до конца текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Мы не ожидаем существенного смещения позиций пары юань/рубль на торгах в среду, в результате... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.