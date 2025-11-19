"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ПИКа

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Девелопер раскрыл результаты голосования по вопросу об обратном сплите: участие в собрании приняли владельцы 57,8% акций, из них всего 7% проголосовали за. То есть в общей сложности владельцы всего 4,1% акций высказались в поддержку инициативы.

Также эмитент сообщил, что согласовал с Московской биржей срок и график разработки новой дивидендной политики - апрель 2026 года.

"Очевидно, что рынок с оптимизмом отреагировал на новости. Именно эти два фактора заметно давили на акции "ПИК" в последние недели. Однако разработка новой дивполитики еще не значит возврат выплат - компания не платит дивиденды с 2021 года, хотя старая политика еще в силе, - указывают эксперты. - У нас "позитивный" взгляд на акции, и отказ застройщика от обратного сплита в целом его подтверждает".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.