Рынок акций РФ во вторник превысил 2560п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании

Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ во вторник подскочил на надеждах на прогресс в украинском урегулировании после сообщений президента Украины Владимира Зеленского о планах посетить Турцию для подготовки к "активизации" мирных переговоров. Индекс МосБиржи превысил 2560 пунктов, хотя в начале торгов в отсутствие новостей индикатор опускался ниже 2500 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вышел на уровень 2563,07 пункта (+2,1%), индекс РТС - 996,14 пункта (+2,2%); лидерами роста выступили бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,1%), МКБ (MOEX: CBOM) (+3,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 ноября, составил 81,0547 руб. (-7,55 копейки).

Подорожали также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7% и +1,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+1,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны - это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Турцию, который начнется в среду, сообщило во вторник Associated Press (AP) со ссылкой на источник. "Турецкий чиновник сказал AP, что Уиткофф присоединится к Зеленскому в Турции", - информирует агентство.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин будет открыт для беседы с участниками предстоящих в Турции переговоров по Украине, если они сочтут необходимым его проинформировать об итогах, но пока таких планов нет.

Американская Chevron Corp. (SPB: CVX) изучает возможность покупки иностранных активов "ЛУКОЙЛа", сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Ранее агентство написало об интересе американского инвестфонда Carlyle к покупке зарубежных активов "ЛУКОЙЛа". По данным СМИ, фонд рассматривал возможность подачи заявки на получение лицензии США (на освобождение от санкций - ИФ), чтобы затем начать due diligence. О своих планах Carlyle уведомил "ЛУКОЙЛ".

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+0,8%) в январе-октябре 2025 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,9 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Однако чистая прибыль банка в октябре 2025 года составила 2,2 млрд рублей, что в 1,5 раза выше показателя октября 2024 года.

В центре внимания трейдеров остается политика президента США Дональда Трампа, который выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также сказал, что такая мера может быть принята и в отношении Ирана.

Конгресс США после получения одобрения Трампа начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил в понедельник американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). "Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий", - написал Грэм в соцсети Х.

Он подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, предлагается ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. Этот документ в случае одобрения позволит главе Белого дома вводить "вторичные санкции и пошлины в отношении стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ", отметил Грэм.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ во вторник развернулся вверх на новости о возможной активизации мирных переговоров в связи с готовящимся визитом президента Украины в Турцию. Рынок довольно оживленно воспринял геополитические новости, после чего остаток дня находился в боковом тренде в ожидании дальнейших сигналов.

Такая же динамика наблюдалась в акциях "ЛУКОЙЛа", которые после затяжного падения перешли к росту и отыграли ценовой уровень 5000 рублей за штуку. Утром инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) опубликовал сообщение о продаже своего пакета лизинговой компании "Европлан" (MOEX: LEAS) в размере 105 млн акций (87,5%) Альфа-банку. Операционные результаты за третий квартал и девять месяцев представила "Промомед" (MOEX: PRMD): в январе-сентябре выручка компании увеличилась в 1,8 раза, отметил важные для рынка события Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ начал торговый день в миноре, но днем покупатели резко активизировались и вывели индекс Мосбиржи в хороший "плюс". Далее рост затормозился по мере приближения к сопротивлению 2580 пунктов. Новостное затишье прервали сообщения о том, что российско-украинские переговоры могут возобновиться в Стамбуле: в Турцию направляется спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

Геополитические новости будут оставаться в фокусе внимания. Росстат в среду сообщит о темпах роста потребительских цен с 11 по 17 ноября, компания "Т-Технологии" проведет заседание совета директоров (в повестке вопрос дивидендов), "Европлан" опубликует финансовые результаты по МСФО за девять месяцев, напомнил эксперт.

"Оптимизм на геополитических ожиданиях недолговечен и нуждается в подпитке. Если появится уверенность в продолжении переговорного процесса, сопротивление на пути к 2600 пунктам по индексу МосБиржи, вероятнее всего, не устоит. Прогноз на среду - колебания в коридоре 2500-2600 пунктов", - считает Шепелев.

По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, индекс МосБиржи на старте торгов опускался ниже 2500 пунктов, после чего резко отскочил в район 2560 пунктов на улучшении ожиданий по геополитике, спровоцировавшим волну фиксации прибыли по коротким позициям и покупки бумаг в портфели спекулятивно настроенными участниками торгов, рассчитывающими на дальнейшее восстановление рынка.

Текущая динамика рынка акций укладывается в рамки коррекции, и пока преждевременно говорить о формировании восходящего тренда, считает эксперт. В случае продолжения коррекционного отскока целью движения может выступить район 2600-2630 пунктов. Однако реализация данного сценария остается под вопросом (появление негативных новостей может привести к быстрой компенсации утреннего роста), и открытие длинных позиций в расчете на продолжение восстановления несет в себе повышенные риски. В такой ситуации консервативным инвесторам стоит занять выжидательную позицию до формирования полноценного восходящего тренда, полагает Зварич.

По словам аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, российский рынок акций воспрянул в надежде на возобновление переговорного процесса по Украине - инвесторы восприняли сигналы о возможной дипломатической активизации как шанс на снижение геополитического риска. Президент Украины Зеленский заявил о "встрече в Турции", и что "у нас есть наработанные решения, которые мы предложим партнерам", других подробностей пока не поступало. На этих новостях индекс МосБиржи отыграл недельное падение и поднялся к 2560 пунктам.

Индекс МосБиржи отскочил от нижней границы боковика 2500-2600 пунктов и приближается к верхней границе. Пробой 2600 пунктов вероятен только в случае сохранения позитивного фона, так как данный уровень очень крепкий; в противном случае индекс останется внутри текущего боковика и может возобновить откат к 2500 пунктам, считает Лозовой.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 2%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 1,1-2%) и Штаты (индексы акций к 18:50 МСК снизились на 1,3-1,8%).

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к снижению; трейдеры оценивают потенциальное влияние геополитических факторов на рынок на фоне прогнозов избытка предложения в связи с наращиванием поставок ОПЕК+.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,84 за баррель (-0,6% и -0,3% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,66 за баррель (-0,4% и -0,3% в понедельник).

Наибольшие опасения у участников рынка вызывает перспектива существенного избытка предложения на мировом рынке. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году предложение превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки.

Также рынок следит за заявлениями президента США Трампа, который выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также сказал, что такая мера может быть принята и в отношении Ирана.

Кроме того, инвесторы ждут шагов Трампа в адрес Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении этой страны, но не раскрыл подробностей.

Нефть будет дешеветь весь 2026 год, полагают аналитики Goldman Sachs. При этом цена Brent может превысить $70 в 2026 или 2027 году, если добыча в России сократится, добавили они.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+4,9% и +4% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,7%), MDMG (MOEX: MDMG) (+4,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,3%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+3,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,4%), ПАО "Промомед" (+3,3%).

Подешевели акции ПАО "Европлан" (-3,7%), "ЭсЭфАй" (-3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,2%).

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") продает свой пакет лизинговой компании "Европлан" в размере 105 млн акций (87,5%) Альфа-банку, сообщается в официальной информации холдинга. Покупная цена составляет 56,875 млрд рублей за вычетом приходящихся на акции дивидендов (6,09 млрд рублей), что составит 16,36% от стоимости активов "ЭсЭфАй", определенной по данным сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2025 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,56 млрд рублей (из них 15,09 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 12,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 10,35 млрд рублей на акции "Газпрома").