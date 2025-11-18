"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

Цены на алюминий в следующем году могут перейти к снижению до $2500-2600 за тонну (на 10-12% с текущих уровней), полагает эксперт. По его мнению, для этого есть несколько причин:

- рост производства алюминия в Индонезии;

- сохранение низких цен на основное сырье, глинозем, в результате избытка на мировом рынке;

- замедление роста спроса в Китае на фоне проблем в секторе недвижимости и планов властей по ограничению роста мощностей в промышленном секторе.

"Текущие цены на алюминий довольно высокие относительно издержек. Они предполагают повышенную операционную рентабельность производителей. В таком случае возникает вероятность расконсервирования ранее закрытых мощностей, - отмечает Алиев. - Учитывая это, мы не ожидаем увидеть дефицит на глобальном рынке алюминия. Считаем, что текущая цена может перейти к снижению в 2026 году".

В связи с этим аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "держать" для акций алюминиевой компании "РусАл" и оценивают форвардный EV/EBITDA металлурга на уровне 4,4х при текущих ценах на алюминий и курсе рубля против исторического 4,0х.

