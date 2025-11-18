"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 500 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "НоваБев Групп" с целью 500 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Компания сделала еще один шаг к IPO сети "ВинЛаб", приняв решение о приобретении статуса публичного акционерного общества, что может положительно повлиять на стоимость сети, - отмечают эксперты. - Покупка акций компании "НоваБев" перед ожидаемым выделением бизнеса "ВинЛаб" и потенциальным IPO ритейл-сегмента может подтолкнуть к росту акции материнской компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.