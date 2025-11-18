"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power Co. на уровне "покупать" с целевой ценой CNY 35,2 за штуку и потенциалом роста на 24,2%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании.

"China Yangtze Power остается крупнейшим игроком в секторе гидроэнергетики с устойчивым "зеленым" профилем и ориентацией на внутренний рынок, - пишут эксперты. - Компания продолжает расширять портфель проектов ГАЭС. Кроме того, летом 2025 года утвержден проект по расширению судоходных мощностей гидроузла Гэчжоуба с инвестициями 26,6 млрд CNY. Реализация этих инициатив позволит компании укрепить позиции в "зеленой" энергетике и повысить устойчивость энергосистемы".

Компания является относительно стабильным плательщиком дивидендов, поддерживая коэффициент выплат на уровне около 70-80% от чистой прибыли. Ожидается, что в течение ближайших 12 месяцев компания обеспечит дивидендной доходностью 3,7% при выплате 1,0 CNY на акцию.

China Yangtze Power Co. - крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире компаний по производству электроэнергии из гидроисточников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.