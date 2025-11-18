.
18 ноября 2025 года 16:37
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Татнефти
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Татнефть", сообщается в обзоре инвесткомпании. По итогам III квартала 2025 года совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить держателям обоих видов акций 8,13 руб. на акцию. Дивидендная доходность по обеим бумагам составит около 1,5%. Дивиденды за III квартал соответствуют выплате 50% чистой прибыли по РСБУ. Рекомендация на 3% ниже консенсуса, который ждал 8,38 руб. на акцию, отмечается в обзоре. "Сохраняем негативный взгляд на оба вида акций "Татнефти", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Булат Мударисов. - Снижение коэффициента выплат в рекомендации промежуточных дивидендов повышает вероятность того, что уменьшится и размер финальных дивидендов за 2025 год. Также не исключаем, что компания может снизить коэффициент и применительно к выплатам в 2026 году - все будет зависеть от рыночной конъюнктуры, которая в настоящий момент для нефтяников слабая". Эксперты подтверждают целевую цену "обычки" на уровне 570 руб. и "префов" на уровне 530 руб. за акцию. По их оценкам, привилегированные акции торгуются с мультипликатором Р/Е в 7,8х от прогнозируемой прибыли на 2026 год - значительно выше исторических 5,2х. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
