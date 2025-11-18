"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"МГКЛ", судя по представленным операционным результатам за первые десять месяцев 2025 года, продолжает показывать один из самых сильных темпов роста в секторе: компания значительно опережает собственные ориентиры и уже фактически выполнила годовой план по доходам задолго до конца отчетного периода, - пишут эксперты. - Такой результат подтверждает эффективность масштабирования сети, качественное развитие ресейла и благоприятную рыночную среду, которая поддерживает спрос на ключевые продукты".

По оценке аналитиков, сегмент драгоценных металлов также остается устойчивым драйвером: высоколиквидное золото помогает сглаживать колебания и усиливает финансовую стабильность бизнеса. Вместе эти факторы, по мнению стратегов, формируют уверенное движение к целям стратегии-2030, где компания планирует значительно нарастить масштабы и прибыльность.

"На текущем этапе "МГКЛ" демонстрирует динамику выше базового сценария, что создает потенциал как для дальнейшего роста показателей, так и для переоценки акций рынком", - подчеркивают эксперты "Цифра брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.