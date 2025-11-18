Рубль практически не изменился к юаню во вторник днем на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением

Москва. 18 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже днем во вторник; рубль относительно стабилен на биржевых торгах 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3745 руб., что всего на 0,35 копейки (или на 0,03%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 2,57 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,31%, до 81,25 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подорожал всего на 0,07%, до 94,08 руб./EUR1.

Нефть слабо меняется в цене днем во вторник, участники рынка оценивают ситуацию со спросом и предложением топлива на мировом рынке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подрастает на 0,12%, до $64,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к указанному времени на 11 центов, до $60,02 за баррель.

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный на прошлой неделе, предполагает рекордный избыток предложения на мировом рынке в 2026 году. МЭА ожидает, что предложение превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В то же время санкции в отношении российских нефтяных компаний потенциально могут сократить экспорт нефти и нефтепродуктов из страны.

Также рынок следит за заявлениями президента США Дональда Трампа. Он выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также сказал, что такая мера может быть принята и в отношении Ирана. Кроме того, инвесторы ждут шагов Трампа в адрес Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении этой страны, но не раскрыл подробностей.

Конгресс США после получения одобрения президента Дональда Трампа начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил в понедельник американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). "Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий", - написал Грэм в соцсети Х.

Он напомнил, что этот документ в случае одобрения позволит главе Белого дома вводить "вторичные санкции и пошлины в отношении стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ". В воскресенье Трамп заявил, что готов поддержать этот законопроект.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Курс валютной пары "юань/рубль" продолжит движение в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Эксперт не исключает, что данная валютная пара может вновь попытаться перейти к росту и протестировать верхнюю границу коридора, которая выступает ближайшим сопротивлением для китайской валюты.

"Пока наблюдавшегося в октябре подъема спроса на валюту со стороны юридических и физических лиц, который, вероятно, продолжает увеличиваться, не хватает для формирования полноценной восходящей тенденции в паре "юань/рубль", - отмечает Зварич. - При этом в рамках следующей недели рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В такой ситуации формируются возможности для удержания рублем позиции в паре с юанем в текущем торговом диапазоне до конца ноября".

По словам ведущего аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, "валютная пара USD/RUB 18 ноября торгуется на межбанковском рынке в районе 81,1 руб., что примерно соответствует уровню середины октября - начала ноября. Можно сказать, что текущая ситуация на внутреннем валютном рынке выглядит вполне уравновешенной: торговля долларом идет немного выше отметки 80 рублей уже около месяца. При этом пара "доллар/рубль", несмотря на не слишком позитивный новостной фон, не поднималась за это время выше 82 рублей".

"Поведение курса рубля летом-осенью 2025 года очень напоминает то, что мы видели в 2022 году, когда после значительного укрепления рубля весной наступила летняя фаза относительной стабильности. В 2022 году сильным рубежом поддержки для пары USD/RUB оказался уровень 55 рублей, а в этом году - 78 рублей. Три года назад основная фаза годового ослабления рубля отмечалась в декабре. И затем эта тенденция была продолжена на протяжении 9 месяцев 2023 года. Несмотря на достаточно устойчивую динамику курса рубля в последние месяцы, фундаментальные факторы, которые могут способствовать его ослаблению в конце этого - начале следующего года, сохраняются", - полагает Потавин.

Банк России во вторник, 18 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2,83 трлн рублей (при лимите 2,83 трлн рублей и спросе 4,561 трлн рублей) в среднем по ставке 16,52% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 11 ноября, ЦБ разместил 2,31 трлн рублей (при лимите 2,31 трлн рублей и спросе 3,527 трлн) в среднем по ставке 16,52% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно слегка снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 ноября снизилась на 8 базисных пунктов - до 16,41% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась по отношению к понедельнику на 1 базисный пункт и 18 ноября составила 16,49% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 2 базисных пункта - до 17,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась также на 2 базисных пункта, опустившись до 19,06% годовых.