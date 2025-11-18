.
.
.
.
Мнения аналитиков
.
Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%
Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%
 
Рейтинг российских банков за октябрь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за октябрь 2025 года. В октябре 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по...
 
ЕК понизила прогноз роста ВВП России на 2025 год до 0,8%
Экономика России увеличится на 0,8% в 2025 году и на 1,1% в 2026 году, прогнозирует Еврокомиссия (ЕК). Предыдущие прогнозы ЕК предполагали рост ВВП РФ на 1,7% и 1,2% соответственно. Кроме того, ЕК ожидает увеличения российской экономики в 2027...
 
Доля рублевых платежей во внешнеторговом обороте РФ в сентябре превысила 57%
Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах РФ в сентябре 2025 года вновь обновила максимум, достигнув 57,4% после 55,4% в августе и 54,9% в июле, следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре...
 
18 ноября 2025 года 15:40

Рубль практически не изменился к юаню во вторник днем на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением

Москва. 18 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже днем во вторник; рубль относительно стабилен на биржевых торгах 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,3745 руб., что всего на 0,35 копейки (или на 0,03%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 2,57 коп. ниже уровня действующего официального курса ЦБ.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Стоимость контракта USDRUBF к 15:00 мск выросла относительно закрытия предыдущего торгового дня на 0,31%, до 81,25 руб./$1; при этом контракт EURRUBF подорожал всего на 0,07%, до 94,08 руб./EUR1.

Нефть слабо меняется в цене днем во вторник, участники рынка оценивают ситуацию со спросом и предложением топлива на мировом рынке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подрастает на 0,12%, до $64,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к указанному времени на 11 центов, до $60,02 за баррель.

Прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный на прошлой неделе, предполагает рекордный избыток предложения на мировом рынке в 2026 году. МЭА ожидает, что предложение превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В то же время санкции в отношении российских нефтяных компаний потенциально могут сократить экспорт нефти и нефтепродуктов из страны.

Также рынок следит за заявлениями президента США Дональда Трампа. Он выразил готовность поддержать готовящийся в Конгрессе законопроект, предусматривающий введение санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. Трамп также сказал, что такая мера может быть принята и в отношении Ирана. Кроме того, инвесторы ждут шагов Трампа в адрес Венесуэлы. Президент США заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении этой страны, но не раскрыл подробностей.

Конгресс США после получения одобрения президента Дональда Трампа начинает работу по продвижению законопроекта о дополнительных санкциях против России, заявил в понедельник американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). "Я очень рад, что Конгресс с поддержкой президента Трампа будет работать над законопроектом о санкциях против России, который имеет подавляющую поддержку со стороны обеих партий", - написал Грэм в соцсети Х.

Он напомнил, что этот документ в случае одобрения позволит главе Белого дома вводить "вторичные санкции и пошлины в отношении стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ". В воскресенье Трамп заявил, что готов поддержать этот законопроект.

Ранее Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

Курс валютной пары "юань/рубль" продолжит движение в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11,0-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Эксперт не исключает, что данная валютная пара может вновь попытаться перейти к росту и протестировать верхнюю границу коридора, которая выступает ближайшим сопротивлением для китайской валюты.

"Пока наблюдавшегося в октябре подъема спроса на валюту со стороны юридических и физических лиц, который, вероятно, продолжает увеличиваться, не хватает для формирования полноценной восходящей тенденции в паре "юань/рубль", - отмечает Зварич. - При этом в рамках следующей недели рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. В такой ситуации формируются возможности для удержания рублем позиции в паре с юанем в текущем торговом диапазоне до конца ноября".

По словам ведущего аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, "валютная пара USD/RUB 18 ноября торгуется на межбанковском рынке в районе 81,1 руб., что примерно соответствует уровню середины октября - начала ноября. Можно сказать, что текущая ситуация на внутреннем валютном рынке выглядит вполне уравновешенной: торговля долларом идет немного выше отметки 80 рублей уже около месяца. При этом пара "доллар/рубль", несмотря на не слишком позитивный новостной фон, не поднималась за это время выше 82 рублей".

"Поведение курса рубля летом-осенью 2025 года очень напоминает то, что мы видели в 2022 году, когда после значительного укрепления рубля весной наступила летняя фаза относительной стабильности. В 2022 году сильным рубежом поддержки для пары USD/RUB оказался уровень 55 рублей, а в этом году - 78 рублей. Три года назад основная фаза годового ослабления рубля отмечалась в декабре. И затем эта тенденция была продолжена на протяжении 9 месяцев 2023 года. Несмотря на достаточно устойчивую динамику курса рубля в последние месяцы, фундаментальные факторы, которые могут способствовать его ослаблению в конце этого - начале следующего года, сохраняются", - полагает Потавин.

Банк России во вторник, 18 ноября, в рамках аукциона недельного репо разместил 2,83 трлн рублей (при лимите 2,83 трлн рублей и спросе 4,561 трлн рублей) в среднем по ставке 16,52% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 11 ноября, ЦБ разместил 2,31 трлн рублей (при лимите 2,31 трлн рублей и спросе 3,527 трлн) в среднем по ставке 16,52% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно слегка снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 17 ноября снизилась на 8 базисных пунктов - до 16,41% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась по отношению к понедельнику на 1 базисный пункт и 18 ноября составила 16,49% годовых, версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась на 2 базисных пункта - до 17,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась также на 2 базисных пункта, опустившись до 19,06% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 
.


.
18 ноября 2025 года 19:30
Рынок акций РФ во вторник превысил 2560п по индексу МосБиржи на надеждах на прогресс в украинском урегулировании
Москва. 18 ноября. Рынок акций РФ во вторник подскочил на надеждах на прогресс в украинском урегулировании после сообщений президента Украины Владимира Зеленского о планах посетить Турцию для подготовки к "активизации" мирных переговоров. Индекс МосБиржи превысил 2560 пунктов, хотя в начале торгов в отсутствие новостей индикатор опускался ниже 2500 пунктов.    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 19:25
Рубль практически не изменился к юаню во вторник на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением
Москва. 18 ноября. Китайский юань лишь слегка подрос на Московской бирже по итогам торгов во вторник; рубль был относительно стабилен на биржевых торгах 18 ноября на фоне сформировавшегося баланса между спросом и предложением и относительно спокойной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 19:00
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций РусАла
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. Цены на алюминий в следующем году могут перейти к снижению до $2500-2600 за тонну (на 10-12% с текущих уровней), полагает эксперт. По его мнению, для этого есть несколько...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 18:28
"Финам" повысил прогнозную цену акций Costco до $876
"Финам" повысил прогнозную цену акций Costco Wholesale с $620 до $876 за бумагу и рекомендацию - до "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Магомеда Магомедова. Потенциал снижения составляет 4% с текущих уровней. "Costco продолжает демонстрировать одни из сильнейших финансовых...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 18:01
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 500 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "НоваБев Групп" с целью 500 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на февраль 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Компания сделала еще один шаг к IPO...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 17:36
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций China Yangtze Power Co. на уровне "покупать" с целевой ценой CNY 35,2 за штуку и потенциалом роста на 24,2%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "China Yangtze Power остается крупнейшим игроком в секторе гидроэнергетики с устойчивым "зеленым"...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 17:04
"Префы" Россети Ленэнерго привлекательны для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Привилегированные акции "ПАО "Россети Ленэнерго" привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Аналитики сервиса позитивно оценивают вышедшую бухгалтерскую отчетность "Россети Ленэнерго" по РСБУ за девять месяцев 2025 года,...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 16:37
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Татнефти
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Татнефть", сообщается в обзоре инвесткомпании. По итогам III квартала 2025 года совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить держателям обоих видов акций 8,13 руб. на акцию. Дивидендная доходность по...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 16:04
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "МГКЛ", судя по представленным операционным результатам за первые десять месяцев 2025 года, продолжает показывать один из самых...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 15:33
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку c потенциалом роста на 2,5%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. "Сильный годовой отчет и анонс новых ускорительных плат и стоек Qualcomm для ЦОД поддержали акции...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 15:01
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Совкомфлота - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на биржевые долларовые облигации ПАО "Совкомфлот" серии БО-001P-02, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "Совкомфлот" 19 ноября соберет книгу заявок на биржевые долларовые облигации серии БО-001P-02 со сроком обращения четыре года...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 2972,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 2972,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,61%, стоп-приказ: 2433,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 14:05
Динамика индекса Мосбиржи пока укладывается в рамки коррекции вверх - ПСБ
Текущая динамика индекса Мосбиржи пока укладывается в рамки коррекционного движения вверх, целью может стать уровень 2630 пунктов, однако его достижение остается под вопросом, считает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Поводом к покупкам на фондовом рынке во вторник стало улучшение ожиданий по...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 13:42
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Промомеда
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Промомед" с прогнозной стоимостью на уровне 654,4 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Фармацевтическая компания представила операционные результаты за девять месяцев 2025 года. Выручка...    читать дальше
.
18 ноября 2025 года 13:17
Цена на платину краткосрочно может консолидироваться в диапазоне $1500-1700/унц. - "Финам"
Вероятна консолидация цены на платину в диапазоне $1500-1700 за тройскую унцию в краткосрочной перспективе, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин. При этом в позитивном сценарии в первой половине 2026 года котировки драгметалла могут подняться в район $1800-1900 за тройскую унцию, считает...    читать дальше
.
.