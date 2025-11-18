"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку c потенциалом роста на 2,5%, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова.

"Сильный годовой отчет и анонс новых ускорительных плат и стоек Qualcomm для ЦОД поддержали акции компании, которые достаточно быстро отыграли снижение, вызванное недавними сообщениями о начале антимонопольного расследования в Китае, - пишет эксперт. - Фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены вверх. Мы осторожно смотрим на перспективы дальнейшего роста акций Qualcomm".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.