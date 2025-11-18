Инвесторам стоит обратить внимание на бонды Совкомфлота - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на биржевые долларовые облигации ПАО "Совкомфлот" серии БО-001P-02, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

"Совкомфлот" 19 ноября соберет книгу заявок на биржевые долларовые облигации серии БО-001P-02 со сроком обращения четыре года (дюрация 3,4 года). Индикативная ставка купона - не выше 7,9% годовых (индикативная доходность не выше 8,2% годовых). Облигации размещаются и будут обращаться на Московской бирже.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска "Совкомфлота" в течение месяца после размещения снизится до справедливого уровня в 7,5%, как у других облигаций эмитентов 1-го эшелона, что также соответствует доходности собственного ранее размещенного выпуска, - пишет эксперт. - Принимая во внимание справедливую доходность в 7,5%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 10%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.