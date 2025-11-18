"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 2972,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 2972,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,61%, стоп-приказ: 2433,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на временное снижение рентабельности из-за перехода населения к экономии и роста доли дискаунтеров, компания сохраняет лидерство по темпам роста продаж. На взгляд аналитиков, снижение ключевой ставки и потенциал роста котировок создают благоприятные предпосылки для инвестиций.

"С технической точки зрения актив находится в фазе устойчивого восходящего тренда. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 2433,5 руб., риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,35", - указывают в "Финаме".

X5 Group - крупнейший российский продовольственный ритейлер, управляющий сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.